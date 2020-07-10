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Деньги мешками возил в Москву Фургал? Песков призвал Жириновского доказать это

18:40 10.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Лидер ЛДПР заявил, что столичные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края денег, которые тот возил коробками. В Кремле требуют подтверждения.

Деньги мешками возил в Москву Фургал? Песков призвал Жириновского доказать это
Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что столичные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в Москву коробки с деньгами, должны быть подкреплены доказательствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание лидера ЛДПР Песков заметил: «Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву».

Услышав, что речь идет, в том числе, о вице-премьере, полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, Песков заявил, что «это — очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены».

«В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона», — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение.

В пятницу, 10 июля, ему должны избрать меру пресечения.

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От редакции

Жириновский преувеличивает?

Аноним, 10 июля 2020 18:53
Жириновский конечно говорун, но фактуру он выдает четко и врать никогда не будет по такому поводу. Вот рот ему заткнут в один миг. Рычаги давления на него конечно есть, но про деньги мешками для чиновников Москвы он не врет, вероятно Фургал ему ольб этом говорил, но поднимать....Жириновский не хотел пока не тронули его партию. Не такая эта уж и тайна, тем более, что начали аресты его однопартийцев. Полиция то свою работу делает, а к чему это приводит, понимают только позже. Как дело с Захарченко, полковником ФСБ, Меламедом, Абызовым....... Ему объяснят, чтобы больше не шумел, не выдавал внутреннюю кухню. Терять свое положение за своего однопартийца Володя не будет. Это сработали эмоции, так сказать первая реакция. Выдал на гора, а потом понял, что зря. Это система и он в ней.
Вася, 10 июля 2020 19:06
Кто б сомневался!
житель, 10 июля 2020 20:33
НВР:Жирик как змея на сковородке ,завертелся. Ведь не секрет ЛДПР-партия бандитов из 90-х.
Партию создали для недопущения реванша коммунистов и поэтому им разрешали всё вплоть до
продаже голосов о недопущении импичмента Ельцина,ему Жирику всё прощали т к был правой рукой.
Он оборзел и начал нападать на ЕР,но его поставят на место а Фургала закроют.

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