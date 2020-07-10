Деньги мешками возил в Москву Фургал? Песков призвал Жириновского доказать это

Лидер ЛДПР заявил, что столичные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края денег, которые тот возил коробками. В Кремле требуют подтверждения.

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что столичные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в Москву коробки с деньгами, должны быть подкреплены доказательствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание лидера ЛДПР Песков заметил: «Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву».

Услышав, что речь идет, в том числе, о вице-премьере, полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, Песков заявил, что «это — очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены».

«В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона», — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение.

В пятницу, 10 июля, ему должны избрать меру пресечения.