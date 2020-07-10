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Погиб пассажир дельтаплана: видео с места крушения в Башкирии попало в Сеть

19:48 10.07.2020 Фото: МЧС по РБ
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По сообщению транспортной прокуратуры, судно потерпело аварию через 10 минут после взлета. Пилот попал в реанимацию. Полет проходил незаконно. Идет следствие.

Погиб пассажир дельтаплана: видео с места крушения в Башкирии попало в Сеть
В Башкирии упал мотодельтаплан: пассажир погиб, пилот — в реанимации

В Стерлибашевском районе Башкирии упал мотодельтаплан — судно совершило жесткую посадку через 10 минут после взлета. Авария произошла 9 июля в 10 часов вечера, но стало известно о ней только сегодня, 10 июля.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, на борту мотодельтаплана находился пассажир. После падения он скончался на месте, пилота в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

— Пилотское удостоверение пилота на месте аварии не обнаружено. Уведомление о планировании полета в Башкирский центр ОрВД не подавалось, — сообщили в ведомстве.

Место происшествия исследовали следственно-оперативная группа ЛОП, следователь Стерлитамакского межрайонного отдела СУ СК РФ по Республике Башкортостан, а также и. о. Стерлитамакского транспортного прокурора.

По данному факту Стерлитамакская транспортная прокуратура проводит проверку, выясняет соблюдение законодательства о безопасности полетов и законность использования воздушного пространства. Ход доследственной проверки взяла на контроль прокуратура.

«В 3 км от Стерлибашево совершил неконтролируемую посадку дельтаплан. В результате падения пострадало 2 человека, погиб мужчина 1987 года рождения. Пострадавший мужчина 1969 года рождения доставлен в реанимацию ЦРБ Стерлибашевского района», прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ.

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