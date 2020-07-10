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Иск против России за уничтожение малайзийского Boeing 777 подадут в ЕСПЧ Нидерланды

20:34 10.07.2020 Фото: МИД РФ
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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал решение подать иск в ЕСПЧ шагом к восстановлению справедливости в отношении почти трехсот погибших при крушении лайнера Malaysia Airlines.

Иск против России за уничтожение малайзийского Boeing 777 подадут в ЕСПЧ Нидерланды
МИД РФ заявил, что обвинения  в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского кабинета.

Власти Нидерландов пообещали передать ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию о катастрофе Boeing 777 над Донбассом и поддержать индивидуальные иски, которые будут поданы в ЕСПЧ родственниками погибших.

«Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели», — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Власти Нидерландов также сообщили, что намерены уведомить о своем шаге Совет Безопасности ООН.

В заявлении также отмечается, что власти королевства придают большое значение продолжению переговоров с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации «огромных страданий и ущерба», причиненных уничтожением лайнера.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, кроме того на борту были граждане Бельгии, Австралии, Малайзии, Индонезии, Великобритании, Германии и других стран. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает. МИД называл расследование элементом политической игры против России. «С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и ее руководства посыпались обвинения в гибели ни в чем не повинных людей. Все рабочие версии обоих следствий, инициированных в связи с катастрофой <…> выбирались исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе», — заявили в ведомстве.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры королевства Фред Вестербеке.

Слушания по делу о крушении самолета над Донбассом начались в окружном суда Гааги 9 марта, передает РБК. В ходе расследования прокуратура рассмотрела четыре сценария, в том числе взрыв на борту, атака истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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