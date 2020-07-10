Пытали до смерти 100-летнего одинокого фронтовика грабители в Башкирии. Видео с места убийства

Изверги связали старика веревками, избили и проломили ему голову. Они требовали у дедушки отдать им все накопления. Его тело обнаружила соседка утром.

Иван Николаевич Несмеянов отметил вековой юбилей в ноябре 2019 года

Появилось оперативное видео с места гибели 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Башкирии, которого пытали грабители. Эти кадры предоставлены МВД.

Жестокое преступление вызвало общественный резонанс по всей России. Тело Ивана Николаевича Несмеянова было обнаружено в четверг, 9 июля, в его доме в селе Леузе Кигинского района. По некоторым данным, грабители связали его веревками, избили и проломили ему голову. Они требовали у дедушки отдать им все накопления. Его тело обнаружила соседка утром.

Следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя и убийства, сопряженного с разбоем. Создана следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата следственного управления, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики. Извергов ищут.

Иван Николаевич Несмеянов отметил вековой юбилей в ноябре 2019 года. После смерти супруги ветеран жил один, но его регулярно навещали дочери-пенсионерки. За ним присматривали соцработники и соседи.