Мертвой нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тульской области. В убийстве подозревают бывшего зэка

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

Следственный комитет приоткрыл завесу тайны над делом погибшей девочки из Бородинского. Сегодня, 10 июля, в посёлке работали руководители силового блока региона. Прокурор Тульской области, начальник МВД и глава Следственного комитета региона провели там личный приём граждан, проверили работу правоохранителей на месте и успокоили местных жителей.

13-летняя Юлия пропала в Киреевском районе 25 июня. Позднее девочку нашли мёртвой в лесополосе близ посёлка. По подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее судимый местный житель. Долгое время о его личности, обстоятельствах преступления и проводимых следственных действиях не было подробной информации. Первые официальные комментарии передают «Вести Тула».

Как сообщил и. о. начальника СУ СК России по Тульской области Владимир Усов, «это местный житель, который длительное время находился в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений. Он освободился из мест лишения свободы недавно и успел за этот короткий промежуток времени совершить это жуткое преступление. На месте происшествия изъят ряд объектов для проведения генотипоскопической экспертизы. Также назначены компьютерные экспертизы, связанные с исследованием телефонов, гаджетов, которые фигурируют по делу».