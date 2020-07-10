На свежем воздухе прошли публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Бердска на 2021 год
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На свежем воздухе прошли публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Бердска на 2021 год

9:57:317/10/2020
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Прослушанный специалистами и прессой доклад ушёл на подпись градоначальнику.

Пройти ежегодную обязательную по закону процедуру в уютный скверик, расположенный с торца управления образования и отдела культуры горадминистрации, пришли сугубо заинтересованные лица – специалисты системы ЖКХ и представители некоторых городских СМИ. Первые, чтобы задать в очередной раз не вошедшие в проект вопросы и постараться убедить в необходимости их включения разработчиков, вторые – зафиксировать процесс для своих читателей. Примечательно, что слушания состоялись при отсутствии «монстров» местной теплоэнергетики – представителей котельных «Вега» и «Новая».

Во вступительном слове представитель планово-технического отдела МКУ «УЖКХ» напомнила собравшимся, что заказчиком проекта актуализации схемы теплоснабжения Бердска является МКУ «УЖКХ», а заказчиком по технической части — МУП «КБУ». Исполнителем является ООО «МихА», которое ранее актуализировало схемы теплоснабжения Благовещенска, Тавдинского и Копейского городских округов.

Представила проект документа, который предстоит подписать к исполнению после слушаний мэру Бердска, юрисконсульт ООО «МихА» Маргарита Саблина.

Не будем утомлять читателей специфическими подробностями зачитанного с листа 15-минутного доклада. Отметим лишь пару самых значительных из прозвучавших в ходе обсуждения проекта замечаний и мнений. Будут ли они учтены до подписания соответствующего постановления мэром Бердска – пока непонятно.

— К сожалению, мы неоднократно обращались в муниципалитет по вопросу перевода домов, получающих горячее водоснабжение от котельной ФГУП в Речкуновской зоне, с открытой системы разбора на закрытую, — заявила Лариса Степанова, представитель ФГУП УЭВ. – Собирали совещания, но вопрос пока остаётся открытым.

Лариса Степанова напомнила, что в соответствии со статьями 416-го федерального закона порядок, сроки принятия решения, источники финансирования – это всё лежит на ответственности муниципалитета и все эти мероприятия должны быть прописаны также в схеме теплоснабжения.

— Я в прошлом году делала такое замечание. В этом году – оно остаётся, так как до 1 января 2022 года мы должны быть полностью переведены с открытой на закрытую схему.

На табличку №74 в пятом томе проекта актуализации схемы теплоснабжения Бердска обратил внимание директор котельной ТГК-1 Антон Блинов. В своём выступлении он подчеркнул, опираясь на опыт зарубежных северных стран, экономическую целесообразность строительства локальных газовых котельных на концевых участках городских сетей и попросил учесть в проекте его мнение.

— У них позиция однозначная – закрепление отпуска тепловой энергии за крупными источниками, чтобы снижать себестоимость, то есть там идут по пути укрупнения источников теплоснабжения, а не по их дроблению на мелкие. У нас же пока всё наоборот. Делаем жизнь труднее для крупных источников, вгоняем их в какие-то там минуса, а кому-то жизнь облегчаем — строить-не строить.

На этом собственно и закончились публичные слушания. Теперь — дело за подписью градоначальника, которая превратит проект в полновесное постановление. Учтёт ли мэр высказанные выше мнения и пожелания специалистов отрасли, станет известно через неделю на официальном сайте администрации города.

Источник: svidetel24.info

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