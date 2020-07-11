«Всё это напоминает мышиную возню»: Возмущена просроченными бюллетенями на месяц по смене УК жительница Бердска

Женщина дома №23 по ул. Микрорайон Северный негодует. Если на начальном этапе всё нечестно, то чего можно ожидать в дальнейшем.

Вот так выглядит один из листов бюллетеней , который предоставила нам читательница

7 июля в раздел «Сообщи свои новости» поступило сообщение одной из жительниц дома № 23 на ул. Микрорайон Северный. Ей предоставили два просроченных бюллетеня 6 июля. На одном из них была указана дата 21 мая 2020 года, на другом — 9 июня. Занимающиеся сбором подписей попросили предоставить бюллетени по истечению сроков голосования, то есть после 20:00. Горожанка от выбора воздержалась.

— Я являюсь собственником квартиры по адресу: ул. Микрорайон Северный, дом №23 в Бердске. Уже несколько дней нахожусь в шоке от того, что происходит в нашем МКД. Наш дом давно находится в управлении ООО УК «СКС». Сначала по почтовым ящикам были разложены непонятные листовки с информацией о недобросовестности ООО «Маяк». При том оказалось, что у нас было проведено очное собрание по выбору новой УК , той самой «Маяк». До сих пор остаётся загадкой, когда и как была проведена очная часть данного собрания. Я пыталась переговорить с Председателем совета дома, но она от меня в буквальном смысле убегает. Мне пришлось добиваться предоставления мне бюллетеня, чтобы принять участие в голосовании. Я получила на руки 2 одинаковых бюллетеня, но с разными датами (нарушены сроки голосования!). Старшие по подъездам на мои вопросы так и отвечают: «Нам, сказала Председатель дома, что нужно перейти и вот…». Ни договора управления, ни перечня работ и услуг нам не выдавали, ответить на вопросы ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? никто не может. Всё очень похоже на рейдерский захват. Люди с удивлением узнают, что один из директоров ООО «Маяк» и есть бывший директор ООО УК «СКС». Многих обманом уговорили заполнить бюллетени. Всё это напоминает какую-то мышиную возню! Я житель этого дома. Я переживаю за наше будущее. Мы не хотим участвовать в этих непонятных и нечестных играх. Прошу жителей остальных МКД быть бдительными, так как прекрасно понимаю, что сейчас такая картина будет на многих домах! Если на начальном этапе уже всё нечестно, то что можно ждать в дальнейшем?, — написала в редакцию жительница дома №23 по ул. Микрорайон Северный.

Связавшись с ООО «УК «СКС» мы выяснили, что директором компании является Андрей Теличко и что они не имеют никакого отношения к ООО «Маяк».

Директор управляющей компании ООО «Маяк» Олег Лукьянов прокомментировал ситуацию таким образом:

— Производилось продление голосования. Сообщение об этом находилось на информационной доске. Рассматривался вопрос по переходу в управляющую компанию ООО «Маяк», а также изучалась тема по капитальному ремонту. По капитальному ремонту в настоящее время голосование продолжается до конца июля. Информация о продлении голосования по капитальному ремонту была также предоставлена на стендах. Голосование по переходу из одной управляющей компании в другое закончилось. В настоящее время пакет документов вместе с протоколом полностью направлен в ГЖИ. В курсе все: и жильцы, и Председатель, и совет дома №23 по ул. Микрорайон Северный. Всё было проведено в рамках закона. В связи с пандемией коронавируса голосование производилось в очно-заочной форме. На очном собрании людям вся информация была предоставлена. На заочном этапе жильцы проголосовали. Не может быть такого, что документы гражданке предоставили 6 июля. Бюллетени разносил совет дома и Председатель. Вполне возможно, что женщина не находилась в соответствующее время дома. Всё всем предоставили в срок. Закончилось голосование по выбору новой УК 7 июля в 12:00. Уже утром 8 июля всё находилось в ГЖИ. Как только инспекция проведет проверку и включит дом в лицензию, мы начнем управлять домом. При возможном наличии предполагаемых нарушений, они были бы выявлены сразу же, — сообщил Олег Анатольевич 10 июля.

Председатель собрания голосования дома №23 по ул. Микрорайон Северный Любовь Черкасова упомянула, что вся информация была доведена до сведения жильцов.

— Вся процедура проводилась в очно-заочной форме в связи с коронавирусом. Были размещены объявления. Мы ходили и беседовали с каждым из жильцов в течение нескольких дней. Собирали подписи. Голосование завершилось 7 июля. Это у нас всё зафиксировано на фотоснимках. Решили уйти из ООО «УК «СКС» по той причине, что в последнее время работы у нас не производились, — изъявила Любовь Николаевна 10 июля.

Также Председатель упомянула, что неизвестного, который размещал непонятные листовки о якобы, недобросовестности ООО»Маяк» зафиксировали на камере в подъезде. Лицо распознать не удалось.

Секретарь счетной комиссии Денис Давыдов считает, что ложная информация на листовках о новой компании была размещена целенаправленно. Все фотографии по проведению работ и размещению объявлений о продлении голосования у него имеются.

— Вся работа по размещению объявлений и доведения информации до жильцов была выполнена. Для тех, кто проголосовал частично, т.е. кто сделал выбор по капитальному ремонту, а от голосования по выбору новой управляющей компании воздержались, я могу уверять в том, что пока я являюсь секретарем никакого подлога не будет, — заявил Денис Александрович.

Таким образом, организация, как УК, в своей работе руководствуется многими важными принципами, но тем не менее, все вопросы должны быть разъяснены на первом этапе для каждого жителя дома, ведь, вследствие недопонимания могут произойти немыслимые конфликты.