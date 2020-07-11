Смертельное ДТП на трассе недалеко от Бердска: двое погибли, пятеро пострадали

Пострадавших, среди которых есть 10-летний мальчик, отвезли в медучреждения Бердска и Искитима. Страшная авария произошла в ночь на 11 июля на трассе Р-256 в районе поворота на Ложки в Искитимском районе. Погибли два человека, пятеро травмированы. О схеме произошедшей аварии сайту «Свидетель» рассказал аварийный комиссар Сергей Жарков. — Автомобиль «Тойота Премио» двигался со стороны Искитима в сторону Новосибирска. На 62-ом километре он выехал на встречку, где по касательной столкнулся с автомобилем «Газель», после чего «Премио» врезался во встречный автомобиль «Тойота Ипсум». — В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум», в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, — рассказали сегодня, 11 июля в МВД России по Новосибирской области. Видео последствий аварии поделился с сайтами «Свидетель» и АвтоБердск аварийный комиссар Сергей Жарков. На нём видно, что автомобиль «Тойота Премио» буквально разорвало пополам. — Остаться в живых при таких обстоятельствах затруднительно, — считает аварком.
Пострадавших, среди которых есть 10-летний мальчик, отвезли в медучреждения Бердска и Искитима.
Страшная авария произошла в ночь на 11 июля на трассе Р-256 в районе поворота на Ложки в Искитимском районе. Погибли два человека, пятеро травмированы.
О схеме произошедшей аварии сайту «Свидетель» рассказал аварийный комиссар Сергей Жарков.
— Автомобиль «Тойота Премио» двигался со стороны Искитима в сторону Новосибирска. На 62-ом километре он выехал на встречку, где по касательной столкнулся с автомобилем «Газель», после чего «Премио» врезался во встречный автомобиль «Тойота Ипсум».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум», в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, — рассказали сегодня, 11 июля в МВД России по Новосибирской области.
Видео последствий аварии поделился с сайтами «Свидетель» и АвтоБердск аварийный комиссар Сергей Жарков. На нём видно, что автомобиль «Тойота Премио» буквально разорвало пополам.
— Остаться в живых при таких обстоятельствах затруднительно, — считает аварком.