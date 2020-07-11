Смертельное ДТП на трассе недалеко от Бердска: двое погибли, пятеро пострадали
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Смертельное ДТП на трассе недалеко от Бердска: двое погибли, пятеро пострадали

11:33:187/11/2020
0

<div></div>

Пострадавших, среди которых есть 10-летний мальчик, отвезли в медучреждения Бердска и Искитима.

Страшная авария произошла в ночь на 11 июля на трассе Р-256 в районе поворота на Ложки в Искитимском районе. Погибли два человека, пятеро травмированы.

О схеме произошедшей аварии сайту «Свидетель» рассказал аварийный комиссар Сергей Жарков.

— Автомобиль «Тойота Премио» двигался со стороны Искитима в сторону Новосибирска. На 62-ом километре он выехал на встречку, где по касательной столкнулся с автомобилем «Газель», после чего «Премио» врезался во встречный автомобиль «Тойота Ипсум».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум», в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, — рассказали сегодня, 11 июля в МВД России по Новосибирской области.

Видео последствий аварии поделился с сайтами «Свидетель» и АвтоБердск аварийный комиссар Сергей Жарков. На нём видно, что автомобиль «Тойота Премио» буквально разорвало пополам.

— Остаться в живых при таких обстоятельствах затруднительно, — считает аварком.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Традиции на пост Рамадан 2021: дата начала и конца. Правила жизни мусульман в большой праздник
    2:00:25 4/10/2021
    Традиции на пост Рамадан 2021: дата начала и конца. Правила жизни мусульман в большой праздник
    Что можно сеять и делать с рассадой в выходные 10 и 11 апреля 2021 года по лунному календарю?
    1:00:52 4/10/2021
    Что можно сеять и делать с рассадой в выходные 10 и 11 апреля 2021 года по лунному календарю?
    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    12:30:37 4/10/2021
    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    11:20:26 4/9/2021
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    10:52:50 4/9/2021
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    10:28:12 4/9/2021
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    Модные имена для девочек в 2021 году
    10:20:54 4/9/2021
    Модные имена для девочек в 2021 году
    Бердск10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    10:06:21 4/9/2021
    10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    10:04:59 4/9/2021
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    9:45:27 4/9/2021
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект