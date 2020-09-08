Что нельзя и что можно делать в день Наталья Овсянницы 8 сентября 2020. Как сделать семейный оберег

Во вторник, 8 сентября, в народе отмечается день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего, в честь супругов, которые подверглись мучениям за христианскую веру в Никомидии. Верная жена оберегала своего любимого до конца жизни, укрепляя его в вере.

В этот осенний день продолжали собирать грибы и начинали заготовку рябины

В этот день молятся иконе святой Натальи о супружеском счастье и хороших отношениях с родственниками, причем, делать это можно как в церкви, так и дома.

Наши предки до этого праздника старались успеть убрать урожай овса. Хозяйки пекли овсяное печенье или блины, и приглашали на обед гостей.

Также в этот осенний день продолжали собирать грибы и начинали заготовку рябины и калины.

Считается, что поставленная в доме рябиновая веточка может стать семейным оберегом и сделать жизнь счастливой.

Народные приметы 8 сентября

Заморозки предвещают раннюю зиму.

День становился короче, а холодное утро предвещало раннюю и студеную зиму.

Много рябины – к скорым морозам.

На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.

К этому дню не выкосишь овес — намотаешься до слез.

Именины 8 сентября отмечают: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман и Степан.