Закрыл сверхзатратный поисковик «Спутник» Ростелеком»

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник», на развитие которого были потрачены миллиарды рублей, окончательно закрыт. Теперь под брендом «Спутник» разрабатываются различные корпоративные продукты, в том числе браузер.
Конец «Спутника»
Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».
С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании – доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.
Сегодня из былых сервисов «Спутника» (погода, телепрограмма, карты, финансы, «удобная страна», «мой дом» и др.) работают только корпоративные новости и проект «Спутник.дети», причем поиск со страницы 404 перебрасывает на go.mail.ru. Как отметил Михаил Козлов, руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group, одним из первых заметивший исчезновение поисковой строки с сайта «Спутника», «теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт».
CNews обратился в «Ростелеком» с запросом о причинах закрытия поисковой системы «Спутник» и планах использования наработанных технологий в других проектах компании. На момент публикации представители компании не прокомментировали запрос CNews.
Что с возу упало, то не вырубить топором
О первых планах правительства России по созданию национальной поисковой системы стало известно еще в 2010 г. Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из «КМ-медиа», которая вынашивала идею собственного поисковика с 2006 г., а позже, в 2012 г., была выкуплена «Ростелекомом».
Запуск поисковика «Спутник» состоялся в мае 2014 г., одноименного браузера — в сентябре 2015 г. Уже и июне CNews сообщил о том, что в «Ростелекоме» запуск поисковика «Спутник» признали неудачным. В конце июня 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, однако инициатива так и не получила поддержки.
Сайт «Спутника» в настоящее время
Еще в августе 2016 г. CNews посчитал, что расходы на «Спутник» на тот момент составили не менее 2 млрд руб. без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков, хотя его пользовательская аудитория в России была менее 1%.
В декабре 2017 г. «Ростелеком» вложил еще 260,4 млн руб. на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов, но уже в феврале 2018 г. «Ростелеком» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске для «Спутника» процедуры банкротства. Причиной стали долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г., при этом сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных процентов — 7,6 млн руб.
Уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 г. появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб., что в 27,5 раз больше суммы первоначального долга.
В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность. CNews сообщил о том, что сверхзатратный «Спутник» с подачи «Ростелекома» был признан банкротом по решению суда.
Источник: cnews.ru