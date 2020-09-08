В Перми по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 11-летнего подростка задержали военнослужащего Росгвардии. О том, что произошло, написал телеграм-канал «Омбудсмен полиции». В пресс-службе Росгвардии 59.RU подтвердили факт задержания. «Омбудсмен полиции» пишет, что он хотел изнасиловать женщину, её сын согласился на всё, чтобы он не трогал маму.
Ребенок спасал мать: Изнасиловал 11-летнего мальчика сотрудник Росгвардии
14:15 08.09.2020
«Омбудсмен полиции» пишет, что он хотел изнасиловать женщину, её сын согласился на всё, чтобы он не трогал маму.
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