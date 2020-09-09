Где восстановит разрушенный асфальт после ремонта теплосетей КБУ в Бердске в 2020 году? Смотрите адреса

В запланированный список вошло 15 территорий, которые будут благоустроены. На это потратят 1 млн 150 тыс. рублей. Подрядчик уже определен.

На ул. Герцена все перерыли - ремонтируют трубы к отопительному сезону

1 млн 150 тыс. рублей МУП "КБУ" направит на благоустройство мест, где выполнялся ремонт теплосетей. По контракту с МУП "КБУ" определен подрядчик, который уже приступил к выполнению работ. Всего в 2020 году восстановят 1 тысячу квадратных метров асфальтового покрытия на улицах и во дворах Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.

В запланированный список вошло 15 территорий, которые будут благоустроены в текущем году:

1. К.Маркса, 4. Участок на парковке площадью 40 кв. метров;



2. Горького,3. Проезд к лицею №6 площадью 180 кв. метров, установка 21 бордюра;3. Рогачева, 22а. Проезд площадью 140 кв. метров, установка 4 бордюров;4. Суворова, 89. Участок дороги площадью 20 кв. метров, установка 6 бордюров;5. Пушкина, 35. Участок дороги площадью 40 кв. метров;6. Островского,63. Проезд к гаражному комплексу площадью 25 кв. метров, установка 2 бордюров;7. Большевистская, 29. Проезд площадью 30 кв. метров, установка 4 бордюров;8. Остановка Боровая. Дорога площадью 120 кв. метров;9. Перекресток Ленина-Герцена. Участок дороги площадью 35 кв. метров;10. Перекресток Пушкина-Суворова. Участок дороги площадью 30 кв. метров;11. Попова 8/9. Участок дороги площадью 50 кв. метров;12. Первомайская, 7а. Участок дороги в двух местах общей площадью 50 кв. метров;13. Герцена, 17а. Участок дороги площадью 70 кв. метров;14. Комсомольская, 3. Парковка на площади 60 кв. метров, установка 10 бордюров;15. Горького,1. Ремонт тротуара на площади 40 кв. метров, установка 28 бордюров.