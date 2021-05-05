Навальный, КПРФ и Братская ГЭС: 80-летний строитель и поэт Василий Печковский из Бердска сделал заявление

Замечательный поэт живет в нашем городе. Василий Григорьевич - инженер-строитель, выпускник Белорусского политехнического института 1962 года. После выпуска и до 1997 года работал в “Братскгэсстрое”. Это он и его коллеги построили Братскую, Усть-Илимскую, Богучанскую гидроэлектростанции, ряд крупных энергетических, промышленных и гражданских объектов Приангарья, Забайкалья, Красноярского края, Бурятии, Дальнего Востока. От мастера до заместителя генерального директора Объединения “Братскгэсстроя”- такой трудовой путь прошел Василий Печковский.
Организатор турслетов, фестивалей самодеятельной песни, вечеров поэзии, КВН - и это всё о нём. Звания и награды Василия Григорьевича - большой список в официальной биографии: отличник энергетики СССР и России, заслуженный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник РАО ЕЭС России, заслуженный экономист России и далее. Талантливый человек талантлив во всем. Василий Печковский писал и пишет замечательные стихи о людях, с которыми работал, о Сибири, о любви.
Судьба строителя - нелегкая судьба.
Но коль уж выбрал, ты - не зритель,
Вся жизнь твоя - упорная борьба!
И горд будь тем, что ты - строитель!
Приходишь в необжитые края,
Порой палатка - первая обитель!
И ты живешь, историю кроя,
И строишь мир, ведь ты строитель!
Каскад красавиц ГЭС и города,
Ты в городе - хозяин, не проситель!
Жилищная проблема - на года,
Сапожник без сапог, и без жилья строитель...
Это стихи Василия Печковского из его сборника “А годы летят”. Сегодня "Курьер. Среда. Бердск” предлагает бердчанам познакомиться с Василием Печковским. Василий Григорьевич прекрасно читает стихи, поет. Сегодня я, увидев год его рождения в биографии - 1940, не поверила, посчитав, что Василию Григорьевичу 80 лет.
- Я поклонник Маяковского, Есенина, Пушкина. Лермонтова. Вся советская поэзия и литература в моем репертуаре, Твардовский конечно, Блок. Новое - это забытое старое. У меня приличная домашняя библиотека. В интернете без разума сложно. Я отрицательно отношусь к телевидению. Канал "Культура" смотрю иногда, новости смотрю, надо ж знать. Остальное восторга особого не вызывает. В КПСС я с 1971 года. 50 лет. Как мы приехали в Сибирь? После института нас распределили в Белоруссию, осушать болота, гидротехники мы были. Но мы написали письмо в адрес 22 съезда КПСС, чтобы нас направили на стройки Сибири и Дальнего Востока. 21 человек из группы обратились с коллективным письмом. Нам дали 4 путевки. Две - на Братскую ГЭС, две - на Красноярскую ГЭС. Мы собрались всей группой, решили, что в Сибирь поедут ребята с красными дипломами. Мы вдвоем с Леней Дерюгиным приехали на строительство Братской ГЭС. Таков был зов времени, - рассказывает Василий Печковский.
Василий Григорьевич с болью вспоминает о развале СССР и времени, когда человек труда не имел авторитета.
- 80 000 работающих было в нашей организации “Братскгэсстрой”. Когда началось акционирование, то развалили все организации, сейчас уже не соберешь хороших строителей. Ни одной ГЭС за это время не построено. Домучивали Бурейскую ГЭС И Богучанскую ГЭС. Это по нашим советским проектам, сейчас же и проектов нет - нет проектировщиков, нет изыскателей. Я проводил с ребятишками встречу, в школе собрались выпускники, спрашиваю у них: ребята, кто хочет кем быть, кто себя кем видит? Началось с того, что обсуждали такую тему, если бы пришлось писать о герое вашего времени, о ком бы вы написали? Ребята молчат. Я говорю, что я вот писал о Павке Корчагине, это был мой герой, я правда получил “четверку”, потому что написал нестандартно, в стихах. Вот одна “четверка” и была в аттестате, закончил с серебряной медалью из-за сочинения в стихах. Ребята молчат. Может о Гайдаре, Чубайсе? Засмеялись ребята. Нет, не их герои. Хоть это хорошо, - вспоминает Василий Григорьевич.
Комсомолец, коммунист Василий Печковский и сейчас верен своим идеалам.
- Я был делегатом 9 съезда КПРФ. Будущее КПРФ? Надо более активно проводить нашу позиции. Мы выступаем, но нас не показывают. Замалчивается всё. Как отношусь к Навальному? Не без пиетета. Другое дело, что он скорее всего проект Кремля. Жена говорит, не выступай особо. Меня и так заблокировали в Моем мире, в Одноклассниках выступал. Блокируют и все, - рассказывает о своих взглядах на политическую жизнь в России Василий Григорьевич.
О жизни и работе в Братске, в Усть-Илимске написано много стихов. Василий Григорьевич с такой любовью говорит о своих коллегах, друзьях, суровом сибирском крае, что невольно хочется остановить мгновение.
- Я со своим бригадиром до сих пор переписываюсь, с кем начинал работать на Братской ГЭС. Я бывал у каждого члена бригады дома. Если что-то у кого-то случалось, мы помогали друг другу все. Вместе всё решали и делали. При Ельцине всё растащили. Да, я был руководителем, но нас всех “обули”. Нас всех уничтожили. Нашу организацию раздробили на 43 организации. У нас было всё: мы строили, производили земляные работы, у нас было только 13, 5 тысяч кранов и автомобилей. Осталось 342. Сейчас говорят, что не менее 75 процентов активов за рубежом. На 23 млрд. долларов разбогатели за два ковидных года наши господа, а мы обнищали. У нас считается 20 млн нищих, а их больше на самом деле. Народ терпеливый, - неутешительные выводы сегодня у Василия Печковского.
Из белорусской деревни Кривая Нива Могилевской области выросший в многодетной семье парень построил величайшие сооружения времени - гидроэлектростанции. Наверное о таком можно мечтать современным мальчишкам.
- Я шел поступать в Комсомол, а у меня были одни ботинки. Снимали ботики, шнурки связывали, перекидывали через плечо, и шли 17 км до районного центра, чтобы нас приняли в Комсомол. Там уже надевал ботинки, заходил, мне вопросы задавали. Наш лозунг был коммунистический - раньше думай о Родине, а потом о себе. Жена с Горького приехала в Братск, мы строили новый город и новую жизнь. И мы шли по нарастающей. Мы жили с каждым годом лучше и лучше. И духовно мы были богаче. А сейчас - все хуже и хуже. Надо думать, как жить дальше всем нам,- говорит Василий Печковский.
“Не старость сама уважается, а жизнь. Если она была, - писал Шукшин. Мы хотели поговорить о стихах Василия Печковского, но вышел разговор о людях и судьбах. А стихи обязательно почитайте. В поэтическом клубе Бердска “Искатель” можно познакомиться с творчеством Василия Григорьевича и других замечательных поэтов, живущих в Бердске. Ну и о любви - стихи настоящего мужчины Василия Печковского.
Чтоб женщинам хотелось пожелать?
Чтоб мир стоял над нашею планетой,
Чтоб сыновья в миры неслись ракетой
И чтоб забыли слово воевать.
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Чтоб женщинам хотелось пожелать?
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Забот хороших, чуточку везенья!
И это мы обязаны вам дать.