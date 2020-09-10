Die Zeit: новым типом "новичка" отравили Навального

Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай блогера или смазывали веществом поверхность чашки, из которой он пил.

Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в инциденте с Навальным

Немецкая газета Die Zeit написала, что Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка".

Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай блогера или смазывали веществом поверхность чашки, из которой он пил.

При этом Die Zeit называет спасение Навального "чередой счастливых случайностей", которыми стали экстренная посадка самолета и действия омских врачей, которые сразу же вкололи пациенту атропин.



Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк в комментарии РИА Новости заявил, что сообщение Die Zeit не может быть правдой, поскольку у Навального не было симптомов отравления этим веществом."Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет", — отметил он.Ранее в среду российский МИД вызвал посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразил ему решительный протест из-за "голословных обвинений и ультиматумов" немецкого правительства в ситуации с Навальным.

Всего дипломат провел в российском внешнеполитическом ведомстве почти два часа.

В немецком представительстве сообщили, что в беседе с российскими коллегами посол заявил, что ситуация с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонних отношений между Москвой и Берлином, однако добавил, что России необходимо предоставить объяснения по этой теме.

В МИД, в свою очередь напомнили о требовании к немецкой стороне незамедлительно предоставить развернутый ответ на запрос Генпрокуратуры, в котором должны содержаться медицинские данные, на основе которых был сделан вывод о якобы "отравлении": биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.

В противном случае, действия Германии будут считаться отказом от установления истины в этом вопросе и грубой враждебной провокацией в отношении России.

Госпитализация Навального

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего в Москву из Томска. Из-за этого рейс экстренно сел в Омске. Российские врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, из-за которого резко изменился уровень сахара в крови. Докторам не удалось установить, что повлекло подобные последствия. В омской клинике также подчеркнули, что рассматривали версию об отравлении одной из первых, однако многочисленные анализы ее не подтвердили.

Позже Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на медиков из бундесвера, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.

Источник: РИА Новости