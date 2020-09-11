Потолок пока висит: Не построят новое здание ДЦ "Октябрь" в Новом поселке Бердска в 2020 году. Травников денег не дал

Глава региона подчеркнул, что наказы депутатов - это закон. При планировании бюджета на следующий год, Андрей Александрович вспомнит, как гулял по аварийному досуговому центру поселка.

Андрей Травников зашел в аварийное здание ДЦ "Октябрь" Бердска

Сегодня, 11 сентября, губернатор Новосибирской области посетил с визитом Бердск. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Андрей Травников одобрил реконструкцию хоккейной коробки во дворе дома №1 по ул. Горького, а также ремонт 5 кровель ЦГБ Бердска. Кроме того, возможно, вскоре у Бердска появится новый детский сад для малышей. С такой инициативой выступил известный бизнесмен Бердска Виктор Голубев. Свое предложение он озвучил губернатору частный детсад "Кристаллик" и показал, что может "уйти" в город.

А вот жителям Нового поселка Бердска повезло меньше. Андрею Травникову показали аварийное здание ДЦ "Октябрь". Напомним, сейчас проходит экспертиза здания постройки прошлого века. В нем провис потолок, ребятишкам сюда вход запрещен. культурная жизнь поселка приостановилась. Власть нашла временное решение проблемы - ребята поют и танцуют в столовой школы №4. В образовательном учреждении тоже нет актового зала.

- Мы когда были в школе, у нас был наказ от жителей и работников культуры. Жители удалены от Бердска, возить детей на занятия далеко, да и возможности такой нет у многих. Мы считаем, что это один из приоритетных наказов, - поведала Андрею Травникову депутат заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко.

Руководитель управления культуры Бердска Оксана Мокриенко сообщила, что бердчане ждут новый культурный центр. Ведь в современных условиях в таком помещении стыдно. И даже приглядели подходящий типовой проект на примере города Кировской области.

- Я все увидел своими глазами. В дальнейшем будет проще формировать бюджет. У наказа депутатов серьезный вес - это закон. Когда будем принимать бюджетное решение, мы будем понимать, что кроется за каждой строчкой. Этот вопрос не решится в этом году. Но в рамках реализации наказов, вопрос строительства нового здания будет решен, - резюмировал Андрей Травников.

Автор видео Марина Волкова

