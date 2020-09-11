Мама и папа, мне за вас стыдно! Как живут дети в семьях алкоголиков

В зрелом возрасте им сложнее общаться с окружающими людьми. Часто они живут в изоляции, боятся каждого шороха, страдают бессонницами и паническими атаками. Когда дитя видит что-то ужасное, то начинает чувствовать из-за этого вину.

Алкоголиком может быть вполне приличный и даже богатый человек

Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности:

— Сегодня более миллиона человек в России злоупотребляют алкоголем и состоят на учете в наркологических учреждениях. При этом многие алкоголезависимые не находятся на медицинском учете. По данным Минздрава, больше всего смертей среди мужчин трудоспособного возраста в России происходит по причине, связанной с употреблением алкоголя. И эта смертность является «предотвратимой», то есть сохранить людям жизнь можно отказом от употребления алкоголя.

На мой взгляд, нам необходимо по примеру других стран, в которых была тяжелая ситуация, ввести запрет на продажу алкоголя до 21 года. Когда формируется организм молодого человека, употребление алкоголя может привести к разрушительным последствиям. Организация «Трезвая Россия» уже собрала обращения многих губернаторов, которые поддерживают это ограничение.

Употребление алкоголя наносит наибольший вред семьям. Вокруг пьющих людей как бы создаётся выжженная земля, и их дети вынуждены нести это бремя. Есть важное понятие семейной дисфункции, которую порождает алкоголизм в семье. Мне приходилось с детства видеть среди своего окружения людей, страдающих от последствий алкоголизма. Я знаю много историй, впечатляющих и часто ужасных.

В сиротских учреждениях большинство детей — из семей, которые разрушились из-за алкоголя. Когда алкоголь употребляют оба родителя, это может сопровождаться насилием, драками. Все это видят дети. Отец избивает мать, она скандалит с ним, потом идет по питейным заведениям, разыскивает пьяного отца, а маленького ребенка использует как средство, чтобы пристыдить.

Знакомая девушка с ужасом вспоминает, что в детстве ей приходилось подниматься по водосточной трубе: по-другому невозможно было попасть в квартиру. Пьяные родители были в невменяемом состоянии, или их не было дома.

В таких семьях дети переживают, придут ли родители домой, а если придут, то в каком состоянии, как будут разговаривать между собой. По тому, как открывалась дверь и скрипел ключ, ребенок мог определить, трезвый приходил родственник или пьяный. Настолько психика была в нервном напряжении!

В зрелом возрасте им сложнее общаться с окружающими людьми. Часто они живут в изоляции, боятся каждого шороха, страдают бессонницами и паническими атаками. Повышенная тревожность, постоянный страх, чувство стыда, покинутости и тоски — это особенность детской психики. Когда дитя видит что-то ужасное, становится свидетелем плохой ситуации, то начинает чувствовать из-за этого вину.

Недавно разговаривал с женщиной, чей отец пьянствовал, когда она была маленькой, и продолжает пьянствовать сейчас. Они приехали в наркологическою больницу, и кто-то из медперсонала спросил, есть ли чистая майка. Она ответила, что не знает. Тогда медсестра уточнила: «Кем он вам приходится?» Желания говорить «Я его дочь» не было. Женщина нашла в себе мужество сказать: «Вы знаете, это не мой ребенок». Взрослому человеку, у которого есть свои дети, невыносимо и не нужно нести вину за пьянство или внешний вид родителя.

Есть истории, которые пробирают до дрожи. Знакомый сирота рассказывал: когда социальные службы забирали его в детский дом, на кровати лежал его мертвый младший брат, а сам он играл мертвой крысой, пока его родители пили. Об этом он прочитал в своем личном деле.

Повзрослевшим членам семей алкоголиков часто стыдно за то, как они выглядят и что думают, им трудно социализироваться на работе или в семье. Воспоминания детства становятся для них травматическими и влияют на здоровье их психики. Чувство стыда заставляет молчать, не обращаться годами за помощью к врачам и психологам.

У моего знакомого отец часто выпивал и засыпал пьяным, издавая такие звуки, как будто захлебывался во сне. Один из видов смерти из-за алкоголя — захлебнуться рвотными массами. Ребенку с матерью часто приходилось сидеть у кровати спящего, тормошить и бить его по щекам. Так продолжалось часами, пока эти звуки не прекращались. Это одно из его самых страшных воспоминаний: сидеть у постели отца и бояться, что тот умрет.

Я сам был напуган и переживал жгучий стыд, когда слышал, как кричал мой дядя на свою маму, мою бабушку. Требовал пойти и купить алкоголь.

Психологи говорят, что дети, выросшие в семьях алкоголиков, имеют посттравматический синдром. Этот синдром был впервые изучен в США на ветеранах Вьетнамской войны. То есть алкоголизм родителей имеет для ребенка те же последствия, что и участие в боевых действиях для солдата.

11 сентября в России отмечается День трезвости, когда важно говорить о разных гранях проблемы алкоголизма. Если в вашей семье есть дети и кто-то злоупотребляет алкоголем, помните, что нужно обращаться за помощью к специалистам в медицинские или социальные службы, которые есть в государственных, общественных и религиозных организациях почти в каждом регионе нашей страны.

Важно, чтобы взрослые люди, чьи родственники пили, смогли посмотреть на свою жизнь и на свои проблемы под другим углом и не стеснялись обращаться за помощью. Дети не должны нести на себе последствия дел своих родителей. Но далеко не все это понимают.