Встали в пробке авто из-за ремонта дороги на ул. Красноармейской в Бердске днем 12 сентября 2020

Дорожный ремонт на семи бердских улицах обойдется местному бюджету в 20 млн рублей. Предполагается только заменить верхний 5-сантиметровый слой асфальта в течение месяца.

Затор на ул. Красноармейкой в Бердске - идет ремонт асфальта

Днем в субботу, 12 сентября, образовался затор на ул. Красноармейской в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, пробка возникла из-за дорожного ремонта. Дорожники снимают верхний слой асфальта. Их большегруз стоит на проезжей части, тоже затрудняя движение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Красноармейская попала в список улиц, где в ближайший месяц должны заменить старое асфальтовое покрытие.

Управление ЖКХ Бердска в начале сентября заключило контракт с компанией «Доржилстрой» на ремонт дорог на улицах Комсомольской, Новосибирской и Островского. В течение месяца дорожники должны заменить 5-сантиметровый верхний слой асфальта. Первоначально предполагалось заплатить победителю аукциона 5,9 млн рублей, но в ходе торгов сумму контракта снизили на 300 тыс.

Подрядчик должен снять старый изношенный асфальт, разлить вяжущее вещество и накатать новую горячую асфальтобетонную смесь на площади 1000 кв метров. Гарантийный срок 1 год.

Аналогичный аукцион отыграли по ремонту еще четырех бердских улиц - Рогачева, Красноармейской, Боровой и Красная Сибирь. Виды работ, сроки выполнения и гарантия одинаковые. Только цена вопроса на этот раз 14,9 млн рублей. Впрочем, в ходе аукциона, который состоялся 4 сентября 2020 года, удалось сыграть на понижение и сэкономить около 100 тыс. рублей. Платит за дорожный ремонт бердский бюджет.

Кто выиграл более дорогие торги, на сайте госзакупок пока нет информации. Но известно, что аукцион, в котором участвовала два претендента, состоялся.