Полное расписание магнитных бурь на сентябрь 2020 года по дням

Сильные возмущения магнитного поля прогнозируют астрологи на 26 сентября. В это время рекомендуется пить успокоительные препараты и не вступать в различные ссоры и конфликты.

Астрологи составили и обнародовали график магнитных бурь на сентябрь 2020 года

Астрологи составили и обнародовали график магнитных бурь на сентябрь 2020 года по дням и часам. Стоит отметить, что в первый месяц осени геомагнитная обстановка на Земле будет относительно спокойной. Однако в этот период произойдут также несколько достаточно мощных и продолжительных метеоудара, а потому нужно заблаговременно подготовиться к ним, чтобы сохранить свое здоровье в тонусе.

График магнитных бурь на сентябрь 2020 года

Сильные возмущения магнитного поля прогнозируют астрологи на 26 сентября. В это время рекомендуется пить успокоительные препараты и не вступать в различные ссоры и конфликты.

Мощная и затяжная магнитная буря предполагается на период с 20 по 30 сентября. В это время особенно внимательными нужно быть метеозависимым людям, поскольку для их организма такой удар может быть крайне опасным.

Астрологи советуют людям заблаговременно подготовиться к опасным дням — держать наготове все необходимые лекарства, правильно питаться и не общаться с токсичными людьми.

Влияние магнитных бурь на человека

На каждого человека магнитные возмущения Земли влияют по-разному. Тем не менее специалисты определили, какие симптомы отмечаются у людей в это время чаще всего:

головная боль, мигрень;

скачки артериального давления;

тошнота (в некоторых случаях даже рвота);

ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;



нарушение сна;обострение хронических заболеваний;нервозность и агрессивность или же апатия и сонливость;быстрая утомляемость;эмоциональная нестабильность;головокружение, обмороки.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди пожилого возраста, маленькие дети, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и метеозависимые личности. Здоровые люди также могут ощущать на себе влияние геомагнитных всплесков, но у них симптоматика не так ярко выражена. Тем не менее медики призывают всех быть внимательными и осторожными в эти опасные дни.

Что нужно делать во время магнитных бурь для защиты своего здоровья

Эксперты составили список рекомендаций, которые следует выполнять во время магнитных бурь, чтобы свести их негативное влияние на организм человека к минимуму.

Контрастный душ с утра и расслабляющая ванна перед сном. Можно также добавить в воду несколько капель эфирного масла, чтобы справиться со стрессом и напряжением.

Правильный рацион питания. Важно отказаться в это время от употребления жирной, острой и соленой пищи. Лучше налегать на овощи и фрукты. Не помешает также пропить комплекс витаминов и минералов.

Водный баланс. Во время магнитных бурь не рекомендуется употреблять алкогольные и различные энергетические напитки. Не стоит также увлекаться крепким черным чаем и кофе. Лучше заменить их зелеными и успокоительными чаями.

Свежий воздух. Если у человека есть возможность, то можно выбраться на природу во время геомагнитных возмущений. Если такой возможности у него нет, то нужно хотя бы проветривать как можно чаще помещение, чтобы организм насыщался кислородом в достаточном количестве.

Снижение физической активности и общения с окружающими. В период магнитных бурь рекомендуется как можно меньше пересекаться с людьми (в транспорте или магазине, например), иначе риски быть втянутым в конфликт или ссору значительно повышаются. Не стоит слишком сильно напрягать свой организм в опасные дни, лучше ограничиться легкой зарядкой.

Снижение деловой активности. Когда геомагнитная обстановка на Земле нестабильна, не рекомендуется подписывать какие-то важные документы, вести переговоры и заключать сделки. Не стоит также принимать каких-либо судьбоносных решений, поскольку они могут оказаться ошибочными и в результате приведут к большим неприятностям.

Источник: rsute.ru