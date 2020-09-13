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Врезался в остановку на угнанном Opel Vectra пьяный водитель. Но смог доехать из Новосибирска в Чулым

11:08 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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29-летнего ранее судимого за угон жителя Чулымского района задержали полицейские на месте ДТП.

Врезался в остановку на угнанном Opel Vectra пьяный водитель. Но смог доехать из Новосибирска в Чулым
Полиция задержала угонщика, доехавшего пьяным из Новосибирска до Чулыма

В Чулымском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в три часа утра этого же дня от дома по улице Комсомольской Кировского района Новосибирска был угнан автомобиль «Опель Вектра». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 29-летнего ранее судимого за угон жителя Чулымского района.

Было установлено, что накануне подозреваемый вместе с владельцем похищенного "Опеля" вместе распивали спиртные напитки в квартире доме по улице Комсомольской в Новосибирске. Воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от автомобиля потерпевшего, подозреваемый незаконно завладел его транспортным средством и уехал в Чулым, где, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего был задержан полицейскими.

По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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