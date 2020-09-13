13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Подскочит цена на мобильную связь в России до конца 2020 года. На сколько?

10:34 13.09.2020 Фото: Pixabay
0

Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания.

Подскочит цена на мобильную связь в России до конца 2020 года. На сколько?
Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты.

Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания.

Как пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, с 2014 года цены на связь растут примерно на 15 процентов, и 2020-й не станет исключением. При этом операторы практикуют выборочный подход: увеличивают тарифы в некоторых регионах, как правило, в более экономически благополучных, отметил аналитик. Эксперт считает, что осенью операторы предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов, и закроют для использования старые.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын полагает, что для потребителей повышение стоимости услуг пройдет в основном незаметно, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Однако Муртазин не исключает, что сотовые операторы будут отказываться от безлимитных тарифов и опций. При этом наполнение новых пакетов заставит абонентов подключать дополнительные пакеты услуг.

В Федеральной антимонопольной службе считают рост цен экономически обоснованным, поскольку он обусловлен увеличившимися расходами компаний на строительство и развитие сетей связи, а также выполнение требований законодательства России.

В июле сообщалось, что рост стоимости тарифных пакетов эксперты объясняют необходимостью компенсировать снижение выручки, которая связана с режимом самоизоляции. С марта по май потери оцениваются в 30 миллиардов рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Предскадуемо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯвка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
10:56 13-09-2020
Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
10:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 16
10:49 13-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
10:48 13-09-2020
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
10:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
10:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
10:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
10:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
10:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 17
10:40 13-09-2020
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи