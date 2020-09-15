На 73 день рождения София Ротару порадовала поклонников архивным снимком

София Ротару на свой 73 день рождения показала себя 30 лет назад

София Ротару на свой 73 день рождения показала себя 30 лет назад

Звезда советской и украинской эстрады София Ротару в последнее время почти не выступает, однако ее армия поклонников не уменьшается. У артистки есть страница в Instagram, и хотя новые публикации там появляются очень редко, все же они дают возможность поклонникам узнать, как и чем живет их любимая певица.

7 августа известная певица, народная артистка Украины София Ротару отметила 73 день рождения. Отпраздновала тихо, без лишних торжеств, в семейном кругу.

А недавно София Ротару обнародовала черно-белые фотографии из клипа своего бывшего хита "Прощальный перрон". Почему именно этот клип выбрала певица и именно эти графические фото, она не объяснила.

Однако черно-белые кадры создали соответствующее настроение, заставили вернуться в прошлое.

Песня появилась в далеком 1988 году. Музыку написал Владимир Матецкий на слова Михаила Шаброва. Песня вошла в альбом "Золотое сердце" (1988) и сборник "Лаванда".

И даже через 30 лет она звучит так проникновенно и задевает за живое.

"Всегда восхищался этой великой советской эстрадной Певицей, ее стилем и скромностью!";

"Великая певица. Будь счастлива, мудрая София! Обожаю тебя";

"Иногда именно не популярные, не массовые песни, как раз и задевают за живое";

" Хорошая спокойная песня, голос супер ",- пишут поклонники.

Источник: znaj.ua