12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

5 главных ошибок секса с презервативом

11:51 12.10.2020 Фото: pxhere.com
0

О том, что нельзя есть с пола, знает даже малыш, а то, что упавший без обертки контрацептив не стоит пускать в ход - приходится объяснять многим взрослым.

% name% title
Когда до настоящей опасности всего один неверный шаг
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

5 главных ошибок секса с презервативомПобедитель "Евровидения-2019" выходит замуж за своего парняЕщё 240 новостей

Увы, даже защищенный секс (а под таким обычно подразумевают секс с использованием презерватива) на дает вам стопроцентной гарантии безопасности. Какие ошибки не стоит допускать во время безопасного секса.

1. Надевать презерватив неправильно
Как это делать - написано на каждой упаковке. Более того - различные обучающие видео можно найти даже на ютубе. Естественно, если дело дошло до использования презерватива, то времени на просмотр туториалов у вас, скорее всего, нет. Поэтому просто запомните несколько правил: проверьте срок годности перед использованием убедитесь, что приобрели презерватив подходящего размера раскатывайте презерватив легкими движениями, без ногтей (если вам приходится прикладывать усилие, вы, вероятней всего, надеваете его наизнанку) перед проникновением проверьте отсутствие механических повреждений на латексе.

2. Не мыть руки
Мануальные ласки считаются самыми безопасными среди всего разнообразия любовных утех. И правда, что может пойти не так, если вы вдруг решите проникнуть пальцами в самые сокровенные глубины вашего партнера? Беспокоиться не о чем, если вы перед этим не забыли тщательно вымыть руки. В противном случае приятные ощущения едва ли станут утешением для партнера, которому придется лечиться от возможных воспалений, зуда или механических повреждений.

3. Не придерживать презерватив при минете
Если во время орального секса принимающей стороной выступает мужчина, и вы используете презерватив, партнеру стоит напомнить, что его необходимо придерживать. Если презерватив соскользнет с пениса и попадет в дыхательные пути, партнер может задохнуться. Самостоятельно вытащить его из трахеи практически невозможно, а скорая может банально не успеть доехать.

% name% title

4. Поднимать презерватив с пола
О том, что нельзя есть с пола, знает даже малыш, а то, что упавший без обертки контрацептив не стоит пускать в ход - приходится объяснять многим взрослым. Конечно, в момент чрезмерного возбуждения, глаз разума едва ли способен до вас докричаться. Будем надеяться, что, попади вы в такую ситуацию, не станете его мыть под проточной водой, обтряхивать и норовить применить его по назначению. Большинство презервативов продаются со смазкой, к которой отлично липнет всякий мусор, микробы, и прочая живность, которой не стоит попадать в лоно вашего партнера. К тому же при трении презерватив может получить чисто механические повреждения. Что тоже не очень хорошо.

5. Надевать сразу более одного презерватива
Это именно та ситуация, когда больше не означает лучше. А скорее даже наоборот: второй слой латекса не обеспечивает дополнительную защиту, а лишь повышает вероятность, что презерватив порвется в самый неподходящий момент. Обычно такую ошибку допускают молодые и неопытные любовники, которые подходят к вопросу контрацепции со свойственным им юношеским максимализмом. Хотя встречаются подобные случаи и среди разумных на первый взгляд людей.

Источник: ivona.bigmir.net

безопасность защищенный секс контрацепция презерватив
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто должен рассказывать детям про контрацепцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Ест, спит, играет игрушками»: Девочка прожившая полгода в шкафу идет на поправку
12:06 12-10-2020
«Ест, спит, играет игрушками»: Девочка прожившая полгода в шкафу идет на поправку
БердскКровавая пятница: Компенсировала удар ножом в живот HR-специалисту в Академгородке семья депутата-единоросса Овсепяна Бердска
12:00 12-10-2020
Кровавая пятница: Компенсировала удар ножом в живот HR-специалисту в Академгородке семья депутата-единоросса Овсепяна Бердска
Бердск5 главных ошибок секса с презервативом
11:51 12-10-2020
5 главных ошибок секса с презервативом
Ядерную сделку намерен заключить Трамп с Россией
11:51 12-10-2020
Ядерную сделку намерен заключить Трамп с Россией
Когда выйдет на плато по COVID-19 Россия, стало известно
11:45 12-10-2020
Когда выйдет на плато по COVID-19 Россия, стало известно
Как получить жилье малоимущим, рассказал эксперт
11:30 12-10-2020
Как получить жилье малоимущим, рассказал эксперт
Единственный знак зодиака назван самым сильным, харизматичным и волевым. Это про тебя?
11:27 12-10-2020
Единственный знак зодиака назван самым сильным, харизматичным и волевым. Это про тебя?
Обнулить нарушение ПДД разрешит КоАП водителям
11:23 12-10-2020
Обнулить нарушение ПДД разрешит КоАП водителям
Какой сегодня праздник 12 октября 2020 года в России и мире. События в истории
11:16 12-10-2020
Какой сегодня праздник 12 октября 2020 года в России и мире. События в истории
Как долго живет вирус COVID-19 на смартфонах и купюрах, ответ ученых поразил
11:15 12-10-2020
Как долго живет вирус COVID-19 на смартфонах и купюрах, ответ ученых поразил