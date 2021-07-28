Гороскоп на 29 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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28.07
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Гороскоп на 29 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:487/28/2021Фото: pxhere
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Как бы удачно ни проходила сегодняшняя первая половина вашего дня, вторая половина может быть испорчена тем, что вы неправильно расставили приоритеты. Будьте к этому готовы.

дартс
Очень важно сегодня пересмотреть приоритеты и цели

Овен

Сегодня вам стоит заняться вашими финансовыми делами, чтобы точно знать, на что вы можете рассчитывать. Покупки делать можно, но недорогие. Могут начаться проблемы со здоровьем, поэтому поберегите себя.

Телец

Этот день у вас пройдёт в спокойном и тихом режиме. Общение с любыми людьми будет благоприятным, поэтому конфликтов не будет. Обратите внимание на своё здоровье и при первых признаках начала заболевания не откладывайте поход к врачу.

Близнецы

День покажется вам скучным и неинтересным, однако это не говорит о том, что ничего делать не нужно. Постарайтесь сохранять хорошее настроение и никому не отказывайте в помощи.

Рак

Этот день вам стоит посвятить наведению порядка в вашей личной жизни. Проблем накопилось так много, что хочется уехать подальше. На работе будут реализованы только те дела, которые не потребуют новых контактов и вложений.

Лев

Вам надо избавиться от всего того, что мешает вам жить. Не стоит сегодня лезть в конфликты. Благоприятно навести порядок в ваших денежных делах. Если планировали поездку, отложите её.

Дева

В этот день вы будете настолько педантичны, что вам захочется каждое дело сделать блестяще. Но берегитесь, так может развиться паранойя. В личных отношениях могут быть проблемы, надо искать общий язык.

Весы

Ваша самооценка сегодня будет просто на высоте. Могут состояться важные встречи, во время которых вам нужно обязательно держать своё слово. Для общения с друзьями день неподходящий.

Скорпион

Сегодня вам нужно держать все свои эмоции под тщательным контролем, иначе вы натворите и ошибок и покажете все свои слабые места тем, кому не нужно. Не надейтесь на имеющийся опыт, применяйте новые методы.

Стрелец

Вам предстоит замечательный день. Однако стоит следить за вашими радостными эмоциями, иначе они доведут вас до неприятностей. Если вы влюблены, сегодня вас не покинет состояние эйфории. Отношения могут привести к серьёзным.

Козерог

Приготовьтесь к нелегкому и тяжёлому дню. Ужасное настроение вы почувствуете сразу, как проснётесь. И на работе и в финансовой сфере дела складываются не очень хорошо. Постарайтесь вечером успокоиться, возможно нужно принять успокоительное.

Водолей

Сегодня вам можно действовать сразу в нескольких намеченных направлениях. Это обеспечит вам получение той финансовой поддержки, на которую вы рассчитывали. Отложите завершение старых дел, потому что нужно наметить качественный план на август.

Рыбы

Сегодня вам покажется, что все желают вмешаться в ваши личные отношения. Не стоит никому раскрывать душу и быть слишком откровенными. У творческих людей день пройдёт очень благоприятно.

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