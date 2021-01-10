10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Новый штраф для автомобилистов вводится в России

11:01 10.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

% name% title
Добропорядочным автомобилистам не о чем беспокоиться

Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Вводили его для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения по почте штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

Надо сказать, что сегодня проезд по ЦКАД пока еще бесплатный. Но этот штраф могут выписать не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по любой платной дороге. Напомним, что до сих пор "зайцев" на платниках штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель не оплатив проезд проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф одна тысяча рублей. Правда, повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает.

Источник: РГ

2021 камеры оплата платные дороги штрафы Ространснадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пользуетесь платными дорогами?

Аноним, 10 января 2021 11:15
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяным оказался сбивший насмерть женщину и сбежавший с мета ДТП гастролер-водитель Range Rover в Новосибирске
11:34 10-01-2021
Пьяным оказался сбивший насмерть женщину и сбежавший с мета ДТП гастролер-водитель Range Rover в Новосибирске
Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?
11:30 10-01-2021
Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?
Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников
11:21 10-01-2021
Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников
Запрещенные для больных коронавирусом продукты перечислил врач
11:14 10-01-2021
Запрещенные для больных коронавирусом продукты перечислил врач
Новый штраф для автомобилистов вводится в России 1
11:01 10-01-2021
Новый штраф для автомобилистов вводится в России
Модные тенденции в интерьере в 2021 году
11:00 10-01-2021
Модные тенденции в интерьере в 2021 году
Королева Елизавета II поставила прививку от коронавируса
10:40 10-01-2021
Королева Елизавета II поставила прививку от коронавируса
Есть ли хорошие знахарки?
10:33 10-01-2021
Есть ли хорошие знахарки?
7 признаков пневмонии
10:30 10-01-2021
7 признаков пневмонии
Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео
10:24 10-01-2021
Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео