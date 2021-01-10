Новый штраф для автомобилистов вводится в России

Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

Добропорядочным автомобилистам не о чем беспокоиться

Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Вводили его для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения по почте штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

Надо сказать, что сегодня проезд по ЦКАД пока еще бесплатный. Но этот штраф могут выписать не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по любой платной дороге. Напомним, что до сих пор "зайцев" на платниках штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель не оплатив проезд проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф одна тысяча рублей. Правда, повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает.

Источник: РГ