Какого числа начнутся Крещенские морозы 2021 в российских регионах

Не всем "повезет" с крещенскими морозами как в европейской части страны, так и в Сибири.

Крещенье в России сопряжено с купанием в проруби

Морозы до минус 15 градусов ожидаются на востоке Европейской части России в ночь на Крещение, в столичном регионе ночью будет до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Орловская, Курская, Брянская, Тамбовская, Липецкая области - здесь будет слабый минус 18-19 января. Плавно подходим к Крещению, все-таки ждем похолодания. Придет оно с севера, северо-запада, со стороны Карелии и Коми. Там существенно похолодает, то есть в Карелии, Вологодской области и республике Коми возможно до минус 10, а местами на севере Коми и до минус 15. В Московском регионе в ночь на 19-е будет слабый минус - от 0 до минус 5, практически без осадков. Уже к востоку минус 5-10 - то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно", - сказал Варакин.

Он уточнил, что морозы в Крещение обычно бывают ниже минус 20 градусов. Однако в этом году ждать этого не стоит.

А какая погода ждет сибиряков на Крещение 19 января? Синоптики обещают в этот день в Новосибирской области 13 градусов мороза днем и на 5-7 градусов ниже ночью.

В последние года погода "не балует" россиян настоящими крещенскими морозами. Раньше к 19 января столбик термометра опускался до отметки -30 и ниже.

Крещение Господне — это христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Поэтому сибиряки верят, что искупавшись в проруби по образу Иисуса Христа, можно смыть все грехи. При этом важно перекреститься и окунуться с головой трижды.

Каждый год крещенские купели сооружают на водоемах по всей России. Не исключение Новосибирская область. Как правило, в регионе на 19 января открывают порядка 20 иорданей. Но в 2021 году ситуация может измениться из-за коронавируса.