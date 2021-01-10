Индексации пенсий и возврата долга пенсионерам потребовал от власти Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ отметил, что в России олигархи продолжают богатеть, а народ – нищать. И настаивает на немедленной отмене «позорного» запрета на индексацию пенсий работающих граждан, ушедших на заслуженный отдых.

Геннадий Зюганов потребовал возврата долгов пенсионерам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в социальных сетях написал, что по подсчётам экономистов, пенсионеры в России за последние пять лет недополучили 1 трлн рублей.

Политик потребовал от представителей власти возврата долгов пожилым гражданам страны. По прогнозам экспертов, указанная сумма к 2022 году удвоится. Задолженность образовалась из-за заморозки индексации пенсий. Геннадий Зюганов назвал это «грабежом средь бела дня» и завил, что в России «денег – куры не клюют».

По его подсчетам, в стране накопилось золотовалютных резервов на сумму 45 трлн рублей. В 2020 году правительство РФ не сумело должным образом распорядиться 1 трлн рублей бюджетных средств. Зюганов добавил, что в государстве олигархи продолжают богатеть, а народ – нищать. И потребовал немедленной отмены «позорного» запрета на индексацию пенсий работающих граждан государства, вышедших на заслуженный отдых по возрасту. Политик настоятельно рекомендовал властям вернуть долг пожилым людям.

В ноябре прошлого года лидер КПРФ раскритиковал решение Министерства финансов РФ отказаться от индексации выплат работающим пенсионерам. Зюганов назвал это «позорнейшим» решением Антона Силуанова и его ведомства. Политик поинтересовался, почему за провал «дефективных менеджеров» должны расплачиваться люди, всю жизнь честно трудившиеся во благо Родины. Зюганов призвал «гнать из власти временщиков».