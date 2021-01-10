10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Индексации пенсий и возврата долга пенсионерам потребовал от власти Геннадий Зюганов

18:03 10.01.2021 Фото: ok.ru
1 1

Лидер КПРФ отметил, что в России олигархи продолжают богатеть, а народ – нищать. И настаивает на немедленной отмене «позорного» запрета на индексацию пенсий работающих граждан, ушедших на заслуженный отдых.

% name% title
Геннадий Зюганов потребовал возврата долгов пенсионерам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в социальных сетях написал, что по подсчётам экономистов, пенсионеры в России за последние пять лет недополучили 1 трлн рублей.

Политик потребовал от представителей власти возврата долгов пожилым гражданам страны. По прогнозам экспертов, указанная сумма к 2022 году удвоится. Задолженность образовалась из-за заморозки индексации пенсий. Геннадий Зюганов назвал это «грабежом средь бела дня» и завил, что в России «денег – куры не клюют».

По его подсчетам, в стране накопилось золотовалютных резервов на сумму 45 трлн рублей. В 2020 году правительство РФ не сумело должным образом распорядиться 1 трлн рублей бюджетных средств. Зюганов добавил, что в государстве олигархи продолжают богатеть, а народ – нищать. И потребовал немедленной отмены «позорного» запрета на индексацию пенсий работающих граждан государства, вышедших на заслуженный отдых по возрасту. Политик настоятельно рекомендовал властям вернуть долг пожилым людям.

В ноябре прошлого года лидер КПРФ раскритиковал решение Министерства финансов РФ отказаться от индексации выплат работающим пенсионерам. Зюганов назвал это «позорнейшим» решением Антона Силуанова и его ведомства. Политик поинтересовался, почему за провал «дефективных менеджеров» должны расплачиваться люди, всю жизнь честно трудившиеся во благо Родины. Зюганов призвал «гнать из власти временщиков».

 пенсионеры индексации пенсий КПРФ олигархи отказ Геннадий Зюганов
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зюганова услышат?

Аноним, 10 января 2021 18:52
Нет, не услышат, потому что слышать не хотят.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 знаков Зодиака обязательно выйдут замуж в 2021 году
19:00 10-01-2021
5 знаков Зодиака обязательно выйдут замуж в 2021 году
БердскГде разрешат купаться в проруби на Крещение 19 января 2021 в Новосибирске и Бердске
18:43 10-01-2021
Где разрешат купаться в проруби на Крещение 19 января 2021 в Новосибирске и Бердске
Путина убедили провести индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2021 году
18:30 10-01-2021
Путина убедили провести индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2021 году
Жертвами бури Филомена стали четыре человека. Города парализованы из-за снега
18:24 10-01-2021
Жертвами бури Филомена стали четыре человека. Города парализованы из-за снега
Индексации пенсий и возврата долга пенсионерам потребовал от власти Геннадий Зюганов 1
18:03 10-01-2021
Индексации пенсий и возврата долга пенсионерам потребовал от власти Геннадий Зюганов
Имена погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых. Соседи не знали о стариках
17:44 10-01-2021
Имена погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых. Соседи не знали о стариках
Новый рекорд: Выиграл 58 млн рублей в лотерею "Рапидо" житель Сибири 8 января 2021
17:30 10-01-2021
Новый рекорд: Выиграл 58 млн рублей в лотерею
Признание Лукашенко: Кроме Путина у него друзей нет
17:17 10-01-2021
Признание Лукашенко: Кроме Путина у него друзей нет
Пострадали 5 человек в серьезном ДТП на трассе Р-255. Спасатели "вырезали" заблокированного водителя в Новосибирской области
17:05 10-01-2021
Пострадали 5 человек в серьезном ДТП на трассе Р-255. Спасатели
Как вырастут зарплаты учителей в 2021 году: кого ждет повышение
16:49 10-01-2021
Как вырастут зарплаты учителей в 2021 году: кого ждет повышение