Признание Лукашенко: Кроме Путина у него друзей нет

При этом президент Белоруссии отметил, что у него "очень много противников", но стали ли они врагами - покажет время.

Лукашенко признался, что кроме Путина у него друзей нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа; при этом, по словам главы государства, других друзей у него нет.

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

"Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет", - заявил глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что у него "очень много противников", но стали ли они врагами - покажет время.