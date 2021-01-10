19-летний Михаил Колосов спас тонущую девочку, которая провалилась под лед

— Вокруг было много людей, но помощь почему-то была только от меня. Я даже не помню, подошёл потом кто-нибудь к девочке или нет. Честно говоря, был в состоянии шока: никогда ещё людей не приходилось спасать, — сказал Михаил.

Удивительную смелость и неравнодушие к чужой жизни проявил студент Тверского колледжа транспорта и сервиса Михаил Колосов

Историей спасения Михаил Колосов поделился с корреспондентом Tverigrad.ru.

Удивительную смелость и неравнодушие к чужой жизни проявил студент Тверского колледжа транспорта и сервиса Михаил Колосов. 19-летний парень спас маленькую девочку, которая провалилась под лёд. Это произошло в пятницу, 8 января, на Волге за Горсадом.

Маленькая девочка без присмотра взрослых скатилась с горки и провалилась под лёд по шею. Малышка зацепилась за кромку льда, чтобы держаться на поверхности, и кричала. Как раз в этот момент по набережной прогуливался Михаил.

— Я услышал, как внизу в воде кричит ребёнок. Девочке на вид лет 5. Она плакала, но никто не шёл её вытаскивать, — рассказал Tverigrad.ru Михаил.

Парень не раздумывая спустился к водоёму, лёг на лёд и медленно-медленно пополз к девочке. Малышка продолжала отчаянно плакать. Когда Михаил к ней подполз, испуганная и сильно замёрзшая девочка нашла в себе силы схватиться за своего спасителя обеими руками. Так Михаил и девочка поползли обратно к берегу.

Вся спецоперация длилась несколько минут. Ещё около кромки воды молодой человек почувствовал, как под ним трещит тонкий лёд. Но в тот момент парень даже не думал о том, что может провалиться сам. В голове стучала только одна мысль: «Во что бы то ни стало надо спасти ребёнка».

— Вокруг было много людей, но помощь почему-то была только от меня. Я даже не помню, подошёл потом кто-нибудь к девочке или нет. Честно говоря, был в состоянии шока: никогда ещё людей не приходилось спасать, — сказал Михаил.

«Непонятно, где в этот момент были родители девочки и почему оставили её одну», — произнёс студент, подытоживая разговор.