Сегодня, 11 января - День заповедников и национальных парков России

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк). Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.

Всего в России (по данным на конец 2019 года) насчитывается около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 государственных природных заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 232,5 млн. га (с учетом морской акватории) или 13,6% площади России. При этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.

В Российской Федерации создание ООПТ является эффективной формой природоохранной деятельности.

Источник: calend.ru