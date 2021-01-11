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Как загадать желание на Старый Новый год, чтобы оно точно сбылось, рассказала Василиса Володина

19:20 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Для чувствительных представителей водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб — важно четко представлять свою цель. Их проблема в том, что желания порой навязываются окружающими.

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Желание реализуется только тогда, когда становится целью

Астролог Василиса Володина предложила своим подписчикам в Instagram практические советы для привлечения удачи и «сбычи мечт».

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Instagram, как правильно загадывать желания. По ее словам, под Новый год и в Старый Новый год фанаты одолевают ее требованиями предоставить «методические пособия», которые помогут осуществиться заветным мечтам.

«Мое мнение: желание реализуется только, когда становится целью. Когда из разряда нептунианских эмоций вы переводите его в юпитерианский план — поставленной на карте точки, проложенного к этой точке маршрута, поднимаете попу с дивана и делаете все, чтобы в эту точку прийти. А способ, которым эта точка в голове удерживается, уже не столь важен — карта желаний, красный кошелек, черная свеча, единороги-шарики-качельки…» — написала Володина.

Но кроме шуток она предложила и действенные советы. Володина заметила, что, чем важнее желание, тем у человека меньше шансов претворить его в жизнь простым загадыванием. Для представителей разных знаков зодиака и природных стихий методы исполнения желаний будут особенными.

Людям воздушной стихии — Близнецам, Весам и Водолеям — трудно чего-то по-настоящему захотеть, считает Василиса. Поэтому их жизнь нужно осветить в прямом и переносном смыслах. Астролог порекомендовала им приобрести лампу или светильник, зажигать по вечерам свечи и связывать эти источники света со своими желаниями.

Для чувствительных представителей водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб — важно четко представлять свою цель. Их проблема в том, что желания порой навязываются окружающими. Таким людям нужно составлять карту желаний или связывать с загаданным какой-то предмет. После нужно поставить «желание» на конкретное место и не передвигать — зафиксировать его в пространстве.

Источник: 5-tv.ru

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