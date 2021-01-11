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На президентских выборах в Киргизии побеждает Садыр Жапаров

09:37 11.01.2021 Фото: © Абылай Саралаев/ТАСС
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Всего кандидат в лидеры страны набрал более 79 процентов голосов. На пост президента Киргизии претендовали 17 кандидатов.

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На президентских выборах в Киргизии Жапаров побеждает в Бишкеке по данным со 100% участков

На президентских выборах в Киргизии Жапаров побеждает в Бишкеке по данным со 100% участков в столице - ЦИК.

Всего кандидат в лидеры страны набрал более 79 процентов голосов. На пост президента Киргизии претендовали 17 кандидатов.

Согласно предварительным данным, второе место на президентской гонке занял Адахан Мадумаров с результатом в чуть более 6,5 процента голосов. Третьим стал Бабыржан Тольбаев — менее 3 процентов голосов. Остальные кандидаты не набрали и 2 процента.

Ранее кандидат в президенты страны Садыр Жапаров описал отношения с Россией после выборов. По его словам, отношения Киргизии и России на протяжении 30 лет были союзническими, новое руководство страны продолжит эту политику.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Жапаров уже проголосовал и заявил, что не знает, каким будет результат выборов.

Источник: ТАСС

выборы киргизия президент Садыр Жапаров
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