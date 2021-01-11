Кето диета: Полное меню на неделю

Во время кето диеты организм получает достаточно калорий и человек не испытывает голода, но лишний вес уходит благодаря явлению кетоза, о котором пойдет речь в статье.
По отзывам диетологов, диета доказала свою эффективность, и результат стабилен из-за отсутствия стрессового резкого перехода от голодовки к обычному питанию. Меню на неделю и рекомендации помогут правильно соблюдать диету.
Плюсы кето диеты
Изначально кето диета появилась для лечения некоторых заболеваний, но затем нашла свое место и в диетологии.
Принцип диеты заключается в следующем: в качестве основного «топлива» для мозга организм использует углеводы. При резком сокращении углеводов в питании ниже 20 гр в день, количество глюкозы критически снижается - и для нормального функционирования и окисления жиров не хватает энергии. Для питания мозга организм запускает процесс получения альтернативной энергии – кетоз. Это процесс расщепления жира, находящегося в теле, в результате которого образуются кетоновые тела, используемые в качестве альтернативной энергии.
В обычном состоянии концентрация кетоновых тел в крови очень низкая, так как они замещены глюкозой и организм не нуждается в дополнительной энергии. В процессе кетоза концентрация кетоновых тел резко повышается.
Состояния кетоза также можно достигнуть и полной голодовкой в течение нескольких дней, но это крайне вредный способ. Кето диета – это альтернатива полной голодовки, позволяющая наносить меньший ущерб организму. Вместе с питанием мы продолжаем получать все необходимые вещества и не испытываем голода, исключая лишь углеводы и заставляя организм запустить процесс расщепления жиров.
Минусы кето диеты
Один из минусов такой диеты – слабое понимание процесса. Людям трудно понять, как можно одновременно есть и худеть, а также они боятся, что без глюкозы мозгу нечем будет питаться. Описанный выше механизм кетоза поможет понять принцип кето диеты.
Настоящий минус заключается в несбалансированном питании. Исключаются все углеводы, искусственно запускается процесс, который обычно проходит не так активно, усиливается нагрузка на печень. Это довольно вредно для здоровья. Кето диета запрещена диабетикам, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями.
При кетозе возможно появление запаха ацетона изо рта, от тела и мочи. Это индивидуальное явление и у некоторых совсем незаметно. Чтобы минимизировать запах, следует пить более 2 литров воды в день, чтобы ацетон выводился активнее.
Недостаток овощей может вызвать проблемы с пищеварением.
Меню на неделю для кето диеты
Углеводы исключаются из пищи полностью. А это означает, что нельзя ничего сладкого, крупы, фрукты, выпечку, крахмалистые или сладкие овощи (по типу свеклы, моркови, картофеля). Можно лишь зеленые овощи, но и при их приеме в пищу количество углеводов не должно превышать 20-50 гр в день. Если иногда срываться и съедать немного углеводов, продолжатся резкие скачки сахара в крови и не будет плавного перехода организма на альтернативную энергию и запуска процесса кетоза, так как организм по-прежнему будет ждать привычных углеводов.
День 1
Завтрак: два вареных яйца
Перекус: авокадо
Обед: салат с грецким орехом, сыром и говядиной, куриный бульон
Полдник: кефир
День 2
Завтрак: яичница с ветчиной
Перекус: горсть орехов
Обед: грибы под сыром, салат зеленый
Полдник: ряженка
Ужин: сырники со сметаной
День 3
Завтрак: тост с арахисовым маслом
Перекус: яйцо
Обед: рыбная уха
Полдник: кефир
Ужин: мясной салат
День 4
Завтрак: творог
Перекус: сыр, яблоко
Полдник: ряженка
Ужин: говяжий антрекот, салат из зеленых овощей с маслом
День 5
Завтрак: яичница из 2 яиц
Перекус: авокадо
Обед: запеченная курица, зелень
Полдник: творог с орехами
День 6
Завтрак: тост с ветчиной и сыром
Перекус: кусочек сыра, зеленое яблоко
Обед: рыбная котлета, салат из помидоров и огурцов
Полдник: йогурт без добавок
Ужин: свиная отбивная, зелень
День 7
Завтрак: омлет из 3 яиц
Перекус: салат из вареной говядины и зеленых овощей
Обед: мясной обед, бурый рис
Полдник: ряженка
Ужин: красная рыба запечёная, овощи
Совет
Жиры и белки употребляются в пропорции 1 к 2. Можно есть много мяса, сыра, яиц, рыбы, масел. Запрещено пить много молока, так как в нем есть лактоза – молочный сахар, кисломолочные, напротив, разрешены.
Результаты
Исключение углеводов из рациона не позволяет организму использовать вещества как обычно: жиры откладывать «про запас», а углеводы использовать как основную энергию. Таким образом, тело переключается на использование энергии из жиров, запуская процесс кетоза. Высокая калорийность пищи насыщает и помогает избегать срывов. Нет сильного голода, так как отсутствуют резкие скачки сахара в крови.
Главный плюс такой диеты в том, что ушедший вес не вернется, поскольку нет резкого изменения питания и искусственного уменьшения калорий. Однако из-за большого количестве белков и жиров в рационе, килограммов за неделю уходит немного.
Отзывы диетологов
- Кето диета - довольно экстремальный вид диеты. Отказ от углеводов грозит срывами на неправильное питание, головными болями, слабостью, ознобом. При резком переходе на кето диету может возникнуть обострение панкреатита и другие проблемы со здоровьем. Обязательна консультация врача, - советует Дилара Ахметова, диетолог-консультант, тренер по питанию.
Источник: kp.ru