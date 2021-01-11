Кето диета: Полное меню на неделю

Во время кето диеты организм получает достаточно калорий и человек не испытывает голода

Во время кето диеты организм получает достаточно калорий и человек не испытывает голода, но лишний вес уходит благодаря явлению кетоза, о котором пойдет речь в статье.

По отзывам диетологов, диета доказала свою эффективность, и результат стабилен из-за отсутствия стрессового резкого перехода от голодовки к обычному питанию. Меню на неделю и рекомендации помогут правильно соблюдать диету.

Плюсы кето диеты

Изначально кето диета появилась для лечения некоторых заболеваний, но затем нашла свое место и в диетологии.

Принцип диеты заключается в следующем: в качестве основного «топлива» для мозга организм использует углеводы. При резком сокращении углеводов в питании ниже 20 гр в день, количество глюкозы критически снижается - и для нормального функционирования и окисления жиров не хватает энергии. Для питания мозга организм запускает процесс получения альтернативной энергии – кетоз. Это процесс расщепления жира, находящегося в теле, в результате которого образуются кетоновые тела, используемые в качестве альтернативной энергии.

В обычном состоянии концентрация кетоновых тел в крови очень низкая, так как они замещены глюкозой и организм не нуждается в дополнительной энергии. В процессе кетоза концентрация кетоновых тел резко повышается.

Состояния кетоза также можно достигнуть и полной голодовкой в течение нескольких дней, но это крайне вредный способ. Кето диета – это альтернатива полной голодовки, позволяющая наносить меньший ущерб организму. Вместе с питанием мы продолжаем получать все необходимые вещества и не испытываем голода, исключая лишь углеводы и заставляя организм запустить процесс расщепления жиров.

Минусы кето диеты

Один из минусов такой диеты – слабое понимание процесса. Людям трудно понять, как можно одновременно есть и худеть, а также они боятся, что без глюкозы мозгу нечем будет питаться. Описанный выше механизм кетоза поможет понять принцип кето диеты.

Настоящий минус заключается в несбалансированном питании. Исключаются все углеводы, искусственно запускается процесс, который обычно проходит не так активно, усиливается нагрузка на печень. Это довольно вредно для здоровья. Кето диета запрещена диабетикам, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями.

При кетозе возможно появление запаха ацетона изо рта, от тела и мочи. Это индивидуальное явление и у некоторых совсем незаметно. Чтобы минимизировать запах, следует пить более 2 литров воды в день, чтобы ацетон выводился активнее.

Недостаток овощей может вызвать проблемы с пищеварением.

Меню на неделю для кето диеты

Углеводы исключаются из пищи полностью. А это означает, что нельзя ничего сладкого, крупы, фрукты, выпечку, крахмалистые или сладкие овощи (по типу свеклы, моркови, картофеля). Можно лишь зеленые овощи, но и при их приеме в пищу количество углеводов не должно превышать 20-50 гр в день. Если иногда срываться и съедать немного углеводов, продолжатся резкие скачки сахара в крови и не будет плавного перехода организма на альтернативную энергию и запуска процесса кетоза, так как организм по-прежнему будет ждать привычных углеводов.

День 1

Завтрак: два вареных яйца

Перекус: авокадо

Обед: салат с грецким орехом, сыром и говядиной, куриный бульон

Полдник: кефир



Ужин: голубцы с говядиной

День 2

Завтрак: яичница с ветчиной

Перекус: горсть орехов

Обед: грибы под сыром, салат зеленый

Полдник: ряженка

Ужин: сырники со сметаной

День 3

Завтрак: тост с арахисовым маслом

Перекус: яйцо

Обед: рыбная уха

Полдник: кефир

Ужин: мясной салат

День 4

Завтрак: творог

Перекус: сыр, яблоко



Обед: куриный бульон, вареное яйцоПолдник: ряженкаУжин: говяжий антрекот, салат из зеленых овощей с маслом

День 5

Завтрак: яичница из 2 яиц

Перекус: авокадо

Обед: запеченная курица, зелень

Полдник: творог с орехами



Ужин: сыр, оладьи из кабачков

День 6

Завтрак: тост с ветчиной и сыром

Перекус: кусочек сыра, зеленое яблоко

Обед: рыбная котлета, салат из помидоров и огурцов

Полдник: йогурт без добавок

Ужин: свиная отбивная, зелень

День 7

Завтрак: омлет из 3 яиц

Перекус: салат из вареной говядины и зеленых овощей

Обед: мясной обед, бурый рис

Полдник: ряженка

Ужин: красная рыба запечёная, овощи

Совет

Жиры и белки употребляются в пропорции 1 к 2. Можно есть много мяса, сыра, яиц, рыбы, масел. Запрещено пить много молока, так как в нем есть лактоза – молочный сахар, кисломолочные, напротив, разрешены.

Результаты

Исключение углеводов из рациона не позволяет организму использовать вещества как обычно: жиры откладывать «про запас», а углеводы использовать как основную энергию. Таким образом, тело переключается на использование энергии из жиров, запуская процесс кетоза. Высокая калорийность пищи насыщает и помогает избегать срывов. Нет сильного голода, так как отсутствуют резкие скачки сахара в крови.

Главный плюс такой диеты в том, что ушедший вес не вернется, поскольку нет резкого изменения питания и искусственного уменьшения калорий. Однако из-за большого количестве белков и жиров в рационе, килограммов за неделю уходит немного.

Отзывы диетологов

- Кето диета - довольно экстремальный вид диеты. Отказ от углеводов грозит срывами на неправильное питание, головными болями, слабостью, ознобом. При резком переходе на кето диету может возникнуть обострение панкреатита и другие проблемы со здоровьем. Обязательна консультация врача, - советует Дилара Ахметова, диетолог-консультант, тренер по питанию.

Источник: kp.ru