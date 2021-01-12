Приговор за выдуманные нарушения ради премий приставу из Бердска вынес новосибирский суд. Его уволили из ФССП

Он нес службу в Бердском горсуде и во избежание конфликта интересов дело о служебном подлоге рассматривали в Новосибирске. По его поддельным протоколам мировой суд штрафовал «нарушителей». Подсудимый раскаялся.

Судебные приставы заставляют исполнять решения суда

Первомайский районный суд Новосибирска прекратил дело в отношении судебного пристава, обвиняемого в служебном подлоге. Суд принял такое решение «в связи с деятельным раскаянием», сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело поступило в суд 1 декабря 2020 года. По мнению следствия, будучи сотрудником отдела судебных приставов Бердска, обвиняемый с февраля 2019-го по январь 2020 года для улучшения показателей своей работы и получения за это квартальной премии внес заведомо ложные сведения в официальный документ. Он составлял протоколы о несуществующих административных правонарушениях, которое якобы выявил в стенах Бердского горсуда, где по долгу службы следил за порядком.

Пристав ставил подписи понятых и нарушителей, составлял от их лица объяснения. Составленные протоколы уходили в мировой суд Бердска, который наказывал «нарушителей» к штрафам. Понятно, что решение суда, за которым должна следить служба судебных приставов, заведомо не могли быть исполнены.

Сотрудника ФССП обвиняли в восьми эпизодах преступления по статье ч. 1 статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный из корыстной заинтересованности». 30 декабря 2020 года суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в подделке 8 протоколов обвиняли Виталия Гусаченко. Предварительный слушания по делу состоялись в Бердском горсуде 24 сентября 2020 года. В тот день судья Татьяна Васюхневич постановила направить уголовное дело в областной суд для определения подсудности. Дело в том, что Гусаченко обеспечивал порядок в том числе в Бердском горсуде, в связи с чем может возникнуть конфликт интересов. Могут усмотреть заинтересованность бердских судей в результатах рассмотрения уголовного дело.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Гусаченко больше не работает судебным приставом — его уволили из бердского отдела ФССП сразу после возбуждения уголовного дела. Кстати, санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает либо штраф в 80 тыс. рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо 2 года лишения свободы.

справка

УК РФ Статья 292. Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.