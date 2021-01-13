Попросили сдать взрывающиеся фонарики сотрудников «Шереметьево Хендлинг». Опасную игрушку подарили детям на Новый год

Сотрудников «Шереметьево Хендлинг» попросили сдать фонари

Сотрудников «Шереметьево Хендлинг» попросили сдать фонари, которые дарили их детям на Новый год. Это уже второй случай за этот год — до этого в Мурманской области взорвались несколько фонарей, которые входили в подарочный набор от имени местного губернатора.

Сотрудников Шереметьево попросили забрать фонари из детских новогодних подарков, не включать их, а отложить куда подальше. Партию с этими светильниками собираются изъять.

На праздниках в Мурманске взорвались несколько фонарей с диско-шарами — в одном случае осколки пробили цветочный горшок и диван. Эти фонари с другими подарками в наборе рассылала администрация Мурманской области. Местная прокуратура уже начала проверку и обещала разобраться, почему вместо фонарей диско-шаров в подарках лежали фонари-петарды.

Кажется, фонари дошли и до Москвы.

Источник: t.me/bazabazon