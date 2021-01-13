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Попросили сдать взрывающиеся фонарики сотрудников «Шереметьево Хендлинг». Опасную игрушку подарили детям на Новый год

16:15 13.01.2021 Фото: t.me/bazabazon
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Эти фонари с другими подарками в наборе рассылала администрация Мурманской области.

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Сотрудников «Шереметьево Хендлинг» попросили сдать фонари

Сотрудников «Шереметьево Хендлинг» попросили сдать фонари, которые дарили их детям на Новый год. Это уже второй случай за этот год — до этого в Мурманской области взорвались несколько фонарей, которые входили в подарочный набор от имени местного губернатора.

Сотрудников Шереметьево попросили забрать фонари из детских новогодних подарков, не включать их, а отложить куда подальше. Партию с этими светильниками собираются изъять.

На праздниках в Мурманске взорвались несколько фонарей с диско-шарами — в одном случае осколки пробили цветочный горшок и диван. Эти фонари с другими подарками в наборе рассылала администрация Мурманской области. Местная прокуратура уже начала проверку и обещала разобраться, почему вместо фонарей диско-шаров в подарках лежали фонари-петарды.

Кажется, фонари дошли и до Москвы.

Источник: t.me/bazabazon

взрыв подарок фонарь
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