Откуда у нищих россиян деньги на квартиры за 7 млн рублей: Как покупают жилье в Бердске при зарплата 25 000 рублей

Острую тему подняли подписчики одного из городских пабликов в Бердске. Анонимный пользователь задался вопросом, почему при средней, по словам жителей города, зарплате в 25-30 тыс. руб. у бердчан пользуются большим спросом трехкомнатные квартиры в кирпичных домах стоимостью по 5-7 млн руб.
- Их что реально покупают? Откуда у людей такие деньги? - спрашивает аноним.
Мнения комментаторов разделились, однако большинство сошлись во мнении, что на сегодняшний день большая часть жилья покупается в ипотеку. Да и зарплаты у людей все-таки повыше.
- Это у тебя зарплата 25-30, не суди по себе. Квартиру часто берут не с нуля, а продав свое. Родились еще дети - продал свою двухкомнатную за 3-4 миллиона, взял в ипотеку 2-3 миллиона, платеж тысяч 20-30 будет, если муж получает 50 (более чем реально), жена 30 (тоже) то жить можно, - отвечает Радость Нежинский.
- Трехкомнатные квартиры это утопия. Опять же есть такая категория людей, у которых есть мамы, папы богатые, сами что-то могут и им по рублю не бьет за них платить. Однокомнатные и студии хорошо идут, как семечки, двушки так себе. Ипотека так же может быть выгодна, все зависит от подхода и ликвидности. Не обманывали бы еще с услугами. Ну и, конечно, квадраты, есть студии или однокомнатные, которые больше привычных трешек, разные ГОСТы, планировки, виды, - пишет Максим Александрович.
А вот Анастасия Иванова считает, что не стоит строить предположений, основываясь на современном рынке недвижимости. Ведь сейчас цены на жилье взлетели и «адекватные» предложения кончились.
- Остался вот такой неликвид за 5-7 лямов, который десятилетиями висит на продаже. Мы так уже лет 10 не можем продать квартиру, все пытаются цену сбить, - добавляет она.
- Все в сравнении познается. В Питере, если хата не на окраине, есть метро под боком - однушка в хрущевке пятиэтажной стартует от 4 млн. При чем некоторые варианты это адовый ад, а ценник - мое почтение, - рассуждает Макс Кравцов.
Споры вокруг долгов
Впрочем, идея покупки квартиры в ипотеку пришлась по душе не всем. Пользователь по прозвищу Посторонний Мужик устроил целую дискуссию на тему целесообразности и оправданности кредита на жилье.
- Основная масса людей покупает хаты в ипотеку. Потом оправдывают свой поступок примерно так: «Зато в своей живу, а не в съемной». А то, что ты банку еще такую же хату даришь и до пенсии с работы не вылазишь, так это мелочи жизни, - уверен он.
В ответ другие пользователи попытались возразить, что логики это мнение все же не лишено и ипотека имеет определенные преимущества перед арендой. Но зачинщик спора заверил, что аренда — это вполне ощутимая услуга, за которую владельцу квартиры можно и заплатить.
- Так а в чем логика? Что ты платишь процент банку за проживание в своей, либо ты просто отдаешь деньги дяде, и в итоге после выселения остаешься ни с чем? - вопрошает Марк Денисов.
- Объясняю популярно: банк получает с тебя, вполне реальные, деньги за то, что он совершил перевод виртуальных «денег» со своего счета на счет продавца квартиры. То есть ни за что, простыми словами. А дядя, сдающий мне квартиру, получает мои деньги за право пользоваться его квартирой. Для меня это принципиальная разница, для тебя, может быть и нет никакой разницы. логика в том, что я не поощряю паразитов, - отвечает Посторонний Мужик.
- Посторонний, так то мне все равно, кто хочет снимает у банка, а через 10-15 лет такой аренды остается со своим жильем. Кто-то всю жизнь снимает у собственника, тратя ту же сумму, и остается ни с чем. Дело каждого. И переплата банку, кстати, совсем не при чем, потрачено-то по итогу столько же денег. Но я с вами соглашусь, пусть снимают. В нашем случае мы сдаем квартиру ипотечную, а квартира у нас останется. Удобно, - отвечает Любовь Даниленко.
- Считать можно как угодно, только по факту - ипотечник кормит ростовщика, который, по сути, ничего полезного не делает. А ипотечнику, ради своего успокоения, можно считать что угодно. И при заключении договора с банком, ты соглашаешься отдать ему две стоимости своего жилья, - не соглашается Посторонний Мужик.
- Главное банку деньги не давать. А то что он владельцу квартиры те же деньги отдает, а в итоге имущества не прибавляется, этого никто не замечает. Не дадим себя обмануть, - резюмирует Марк Денисов.
Альтернатива есть
В свою очередь пользователь Игорь Манштейн вовсе предложил тем, кому стоимость квартир в городе кажется слишком дорогой, перебираться в свои отдельные дома. Ведь, по его словам, за те же деньги «на земле» можно отстроить жилье в разы больше и комфортнее, чем квартира.
- Мы наоборот с квартиры в частник съехали, дабы быть подальше от трэша многоэтажек, и вообще наличия соседей за стеной не люблю, - пишет он.
- Вот только не всем нужен дом, я продал и рад. Пофиг на соседей, в доме на диване не полежишь, то снег кидай, то что-то почини, то вода с полей бежит, то уголь перекидай. Конечно, если дом кирпичный, в центре Бердска, где есть газ, и вода со стояка горячая и холодная, то да, и дворника нанять, - не соглашается Антон Иванов.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что в городе начались продажи в недостроенных пятиэтажках минобороны, которые в марте купил бизнесмен Виктор Голубев. Стоимость квадратного метра около 40 тыс. руб., но продаются квартиры пока только за наличные. Сдать достроенные дома планируется в первом квартале 2022 года.