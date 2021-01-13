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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 12+

15:46 13.01.2021
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«Яндекс» договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

С 14 января 2021 года матчи можно будет смотреть на «Яндексе», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ».
Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Матч ТВ» покажет избранные игры. Новый сезон НХЛ начнется 13 января 2021 года (первый матч состоится в 01:30 14 января по московскому времени).
«Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

На «Яндексе» и в видеосервисе Wink всем зрителям, не только подписчикам, бесплатно будут доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи. Например, вечером 17 января болельщики смогут увидеть противостояние звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» (трансляция будет на «Яндексе», в Wink и на «Матч ТВ»).

видеосервис трансляция ПАО «Ростелеком»
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