Возбуждено уголовное дело после жестких издевательств над мальчиком в интернате под Новосибирском

По данным следствия, в период с 25.12.2019 по 29.12.2020 года 17-летний подросток находился на стационарном социальном обслуживании в ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей".

Возбуждено уголовное дело по факту размещенной в социальных сетях информации о жестоком обращении

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту размещенной в социальных сетях информации о жестоком обращении с подростком в детском доме-интернате

Следственными органа СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в период с 25.12.2019 по 29.12.2020 года 17-летний подросток находился на стационарном социальном обслуживании в ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей". В декабре 2020 года, в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Новосибирской области