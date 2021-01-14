Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»

Старый Новый год не был исключительно семейным торжеством. В этот день полагалось ходить в гости, мириться с соседями и просить у них прощения, чтобы мирно прожить рядом предстоящий год.

В основе этого дня – вековые традиции и верования, ныне, правда, частично утраченные

Старый Новый год – уникальный и неправильный праздник, на первый взгляд он кажется новоделом – просто еще одним поводом, чтобы расслабиться. На самом деле в основе этого дня – вековые традиции и верования, ныне, правда, частично утраченные.

Приметы на Старый Новый год

Такой старинный праздник, естественно, богат приметами. Верить в них или нет — личное дело каждого, но те, кто выбирает приметам доверять, утверждают, что все они на Старый Новый год сбываются.

Погодные:

— если будет густой туман, год выдастся урожайным, — ясное небо со множеством звезд – к большому урожаю ягод, — пушистый иней на ветвях на утро – в этом году будет много меда.

Бытовые:

— нельзя произносить слово «тринадцать» — это к несчастью, — нельзя в этот день выносить из дому мусор – весь достаток вынесешь, — кто родится в Васильев день, будет всегда при богатстве, — нельзя считать мелочь, иначе весь год будешь этим и заниматься – гроши считать.

Кроме того, существует ряд примет, связанных с щедровками и посеванием. Так, щедровать ходили только дети и молодые люди. Засевать должны исключительно мальчики. А первым человеком, переступившим порог вашего дома 14 января, непременно должен быть мужчина.

Время гаданий

Как и ночь перед Рождеством, это предновогоднее время всегда считалось мистическим. Одной из первых миссий щедровальников был разгон нечистой силы, у которой оставалось всего несколько часов на свободные полеты по земле. Так что девушки и женщины с радостью использовали возможность погадать, спросив у тайных сил всю правду о своей судьбе, семье и т.д. Традиционные гадания, принятые ранее в сельской местности (с петухом, поленом, валенком) доступны нынче немногим. Но остается немало как экзотических (гадания в бане, на перекрестье дорог, у дверей церкви), так и вполне бытовых вариантов узнать свою судьбу на предстоящий год.

Традиции Старого Нового года

В отличие от Святвечера, Старый Новый год не был исключительно семейным торжеством. В этот день ( как и 13 января, накануне) полагалось ходить в гости, мириться с соседями и просить у них прощения, чтобы мирно прожить рядом предстоящий год. Засевать поутру ходили к близким, крестным и друзьям. Отдельно уделяли внимание предновогодней трапезе: в ее состав входила «богатая» кутя или любые другие каши. Перед приемом пищи вся семья непременно мылась и надевала новую одежду. Строгость и обилие традиций, связанных с вечером 13 января и днем 14 января, объясняется тем, что, живя по старому юлианскому календарю, православные именно в этот день предпочитали встречать Новый год и позже. Ведь он выглядел гораздо логичнее: к Рождеству заканчивался пост, и в новогодние праздники теперь можно было вволю повеселиться.

Источник: moirebenok.ua