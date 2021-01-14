Куда и за сколько путешествовали на новогодние праздники жители России

Куда и за сколько россияне путешествовали на новогодние праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру проанализировал данные о проданных ж/д и авиабилетах на новогодние праздники и выяснил, где отдыхали россияне с 31 декабря по 10 января.

По данным аналитиков Туту.ру, среди тех, кто отправился в путешествие с 31 декабря по 10 января, 97% выбрали внутренний туризм, и только 3% путешествовали за рубеж. В прошлом году соотношение было примерно 80% на 20%.

Сколько стоили авиабилеты в зависимости от сегмента. Вылеты с 31 декабря по 10 января

Сегмент Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Все сегменты 15558 11325 -27% Россия 13047 10739 -18% Ближнее зарубежье 18318 27797 +52% Дальнее зарубежье 38962 37477 -4% Европа 28957 37349 +29%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за перелет туда-обратно по России составил 10 739 рублей, на 18% меньше, чем год назад. Стоимость оформленных билетов в страны дальнего зарубежья изменилась незначительно, а вот билеты в Европу и страны ближнего зарубежья обходились покупателям в среднем на 29% и 52% дороже, чем год назад.

Самыми популярными авианаправлениями по России с 31 декабря по 10 января были рейсы между Москвой и Сочи, Санкт-Петербургом, Симферополем, Краснодаром, Минеральными Водами, Калининградом, Махачкалой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Уфой. Средний чек по всем направлениям из топ-10 сократился по сравнению с прошлым годом, снижение составило от 3% до 40%.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы были рейсы из Москвы в Ереван, Стамбул, Ош, Бишкек, Кишинёв, Анталью, Минск.

По сравнению с прошлым годом средние чеки по ряду направлений существенно подросли. Билеты по направлению Москва — Ереван стали дороже в среднем на 38% за перелет туда-обратно, билеты в Ош — на 69%, в Бишкек — на 71%, в Кишинёв — на 58%, в Баку — на 15%. Средний чек за перелет из Москвы в Минск и обратно вырос более чем втрое, из Москвы в Ташкент — вдвое. Средние чеки за авиабилеты в Турцию, напротив, снизились. Так, перелеты из Москвы в Стамбул стали доступнее в среднем на 35%, в Анталью — на 21%.

Больше всего путешествий на поезде было совершено между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Брянском, Казанью, Владимиром, Ярославлем, Воронежем, Рязанью, Тулой. Также в топ-10 вошло направление Сочи — Краснодар. По большинству этих направлений произошло снижение среднего чека, динамика — от 2% до 15%. По трем направлениям из топ-10 средний чек вырос: Москва — Ярославль (+12%), Москва — Тула (+9%) и Сочи — Краснодар (+3%).

Для поездок на поезде из зарубежных направлений пока доступна только Абхазия, и доля тех, кто отправился на поезде за границу, была минимальной, в основном люди путешествовали по России. Средний чек за билет на поезд в период новогодних праздников составил 1 997 рублей за поездку в одну сторону, это на 6% меньше, чем год назад.

Источник: tutu.ru