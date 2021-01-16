10 способов сделать мужчине приятно

Мы собрали то, что действительно хотел бы каждый мужчина от своей девушки

Начнём, пожалуй, с благодарности в адрес тех девушек, которые интересуются данной темой и ищут способы не только что-то получить, но и дать. Мы расскажем, как правильно дать, но эта тема не единственная, ведь мужчине можно сделать приятно ещё многими способами. Она лишена сомнительных, приторных советов, которые предлагают девушки, наслушавшиеся советов лишь от матерей. Мы собрали то, что действительно хотел бы каждый мужчина от своей девушки, пусть он сам и не признается. Но обо всём по порядку. Для начала нужно понять, с чем мы имеем дело.

Что такое мужчина

Мужчина — это человеческая особь мужского пола, периодически подверженная следующим потребностям: • Хочет быть кому-то нужным. • Иногда хочет быть оставлен в покое на некоторое время. • И чтобы принимали таким, каков он есть. • Вкусно поесть • Сладко поспать • Хорошо заняться любовью (если мужчине меньше 80-ти). Секрет того, как сделать мужчине приятно, кроется в манипуляциях с этими потребностями и их комбинациями. Бывает и такое, что мужчине хочется скомбинировать потребность быть оставленным в одиночестве с нуждой в любовных утехах. Тут нужно просто понять, и простить. Но перейдём к реальным советам, от очевидного к невероятному.

Важно:

Не будьте чересчур податливы и навязчивы. Такая женщина рано или поздно наскучит. Сделали один раз приятно — сокрушите его ударом в живот. Или скажите, что идёте в клуб с подругами вот в этом коротком прозрачном платье. Это позволит поддерживать баланс добра и зла в отношениях. Конечно, не буквально, но, думаю, принцип Вы поняли. Хотя ни один мужчина не признается, что это так, но некоторое сопротивление очень важно. Также очень важно, чтобы всё было искренне, от чистого сердца. Иначе усилия напрасны.

Как сделать мужчине приятно

1. Каждый раз, когда он предстаёт перед Вами без нижнего белья, восклицайте: «Боже, какой он огромный, я всё никак привыкнуть не могу». При этом лучше не уточнять, что Вы имеете в виду — огромный куст волос, или что-то другое.

2. Навестите маму. Это одно из самых гениальных женских действий во благо мужчине и отношениям в целом. Вы убережёте бедолагу от визита тёщи к Вам, ведь если не навещать, она может сама нагрянуть. А ловко подгадав момент, Вы дадите парню необходимое время побыть одному. Небольшая разлука раззадоривает былые чувства и способна творить чудеса!

3. Возьмите в рот что-то, что помешает Вам говорить хотя-бы минут 5. Одно это уже доставит мужчине неземное удовольствие, святая тишина… Даже не нужно заморачиваться над техникой. А если ещё и с предметом не прогадаете, то эффект утроится.

4. Если Вы думаете, как сделать приятно мужчине в постели, то здесь можно просто не бояться реализовывать его личные желания, о которых он Вам сам расскажет. Даже если он захочет одеть Вам на голову пакет, не обижайтесь — возможно, он просто хочет заново пережить свой первый раз, когда пакет был на нём.

5. А если Ваш парень — стесняшка, то нужно брать инициативу на себя — становиться развратницей и воплощать свои желания. Покажите, насколько Вам по вкусу всё происходящее, и ему будет приятно не меньше.

6. Постель и еда — несовместимое? А вот и нет! Сделайте из себя бутерброд, нарежьте колбасу, сыр, помидорки и салатик. Положите всю эту красоту на себя. Пришедший с работы голодный мужчина припадёт к Вам с удвоенным аппетитом, и из Вас двоих получится отличный сэндвич! Если, конечно, он сначала не припадёт к телефону. Традиционным угощением для «ужинов в постель» уже давно считаются взбитые сливки. Если Ваш мужчина — сладкоежка, это ему обязательно понравится! Только не забудьте поставить воду в зоне досягаемости.

7. Но можно обойтись и традиционными угощениями. Путь к сердцу мужчины всё ещё лежит через желудок, и попасть туда можно, лишь приготовив что-то вкусное и съедобное. А если в комплекте идёт просмотр матча любимой команды или фильма, о котором он Вам недавно говорил, то в его глазах Вы обретёте лик святой!

8. А теперь можно и поспать. Скажите, что всё действо было настолько незабываемым и классным, что Вы просто отрубаетесь. Вам, наверняка, хочется ещё болтать с ним минимум час после этого. Но в этот раз Вы же хотите сделать парню приятное. Так что в этот раз оставьте эту свою(кстати, естественную) потребность на потом.

9. Будьте внимательны к тому, что он говорит. Очень приятным сюрпризом будет, если Вы вступите с ним в разговор на его тему, в которой Вы ещё вчера разбирались не больше, чем житель Лихтенштейна в гольфе. Например, пару дней назад он имел неосторожность рассказать Вам про то, как вчера с пацанами они играли в футбол и никак не могли забить. Заходите в яндекс, вбиваете там «основы игры в футбол, расстановка игроков», читаете и впитываете всё до буквы, и в следующий раз выдаёте: «Милый, а вы пробовали играть в схеме 4-3-3? Правым вингером поставьте скоростного Петровича, пусть навешивает на центр, а там ваш рослый Леопольд уж наверняка заколотит головой. Используйте опыт великой Барсы!». И всё, мужчина с открытым ртом поклоняется полу, на котором Вы стоите. Только есть и минус — придётся начать ходить с ним на матчи.

10. Смейтесь над его шутками. Мужчинам приятно, когда Вы цените их чувство юмора. Для парня смех и улыбка девушки — награда высшего сорта. Так что самый простой способ сделать мужчине приятно — улыбнуться ему. Главное тут — понимать, где уместен смех, а где-нет. Не перепутайте: когда снимает штаны — делаем всё согласно п.1, когда шутит — смеёмся, а не наоборот.

11. Приятно могут сделать также тысячи разных мелочей:

♥ Подайте ему тапочки.

♥ Подарите ему забавную приколюху.



♥ Подарите более серьёзный подарок. Чем дороже он, тем дороже подарят Вам♥ Сделайте ему массаж после рабочего дня.♥ Напишите неожиданную смс-ку.♥ Отсканируйте свою грудь и пришлите ему.♥ Включите его любимую песню.♥ Скачайте себе на компьютер его любимую игру.♥ Скажите, что он крутой.♥ Скажите, что чувствуете себя с ним в безопасности.♥ Одобрительно оцените крепость его мускул.♥ И его стиль вождения автомобиля.♥ Качайте собственную 5 точку, чтобы ему было приятно на нее смотреть.♥ Покажите, как правильно расстегивать лифчик.

Источник: lifeo.ru