Вера Брежнева показала свежее фото с седобородым супругом Константином Меладзе

Брежнева решила заслуженный отпуск провести на горнолыжном курорте в Италии. Она отметила, что эта страна стала для нее родной, кстати, именно здесь она официально зарегистрировала свои отношения с композитором.

Вера Брежнева живет в счастливом браке с композитором Константином Меладзе

Вера Брежнева опубликовала ново фото в своем микроблоге.

Популярная украинская певица, актриса и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева живет в счастливом браке с композитором Константином Меладзе. В СМИ часто ходят слухи о разводе популярной четы, также отмечают, что продюсер закрутил роман с Эрикой Герцег. Однако пара старается не комментировать информацию о своей семье, отмечая, что они счастливы.

38-летняя Брежнева является эталоном красоты для многих женщин, она рассказывает о бьюти-новинках и призывает всех заниматься спортом. Также у нее есть двое дочерей: 19-летняя София и 11-летняя Сара. Певица активный пользователь соцсетей, часто делится новыми снимками.

Так, некоторое время назад она поделилась яркими снимками с отдыха, компанию ей составил супруг и младшая дочь. Вера Брежнева решила заслуженный отпуск провести на горнолыжном курорте в Италии. Она отметила, что эта страна стала для нее родной, кстати, именно здесь она официально зарегистрировала свои отношения с композитором.

Источник: clutch.ua