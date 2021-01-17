День аббата святого Антонио отмечается 17 января 2021 года: История важной католической даты

Этот день отмечается во всей Италии, но особенно красочные и широкие празднования проходят в южной и центральной Италии.

Искушение святого Антония

17 января итальянцы празднуют День аббата святого Антонио (Festa di Sant’ Antonio Abate). Этот день отмечается во всей Италии, но особенно красочные и широкие празднования проходят в южной и центральной Италии.

Святой Антонио (St. Antonio) прославился тем, что стал одним из первых, кто опробовал аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторванным от цивилизации. Поэтому, его по праву считают основателем монашества, нового духовного движения того времени.

Антоний появился на свет приблизительно в середине 3 века недалеко от Гераклеополя в Верхнем Египте. Он был сыном богатых родителей и в возрасте двадцати лет остался сиротой. Антоний раздал все свое богатство бедным и нуждающимся и посвятил себя исключительно религиозным занятиям.

Среди христиан был широко распространен аскетизм, воздержание, пост и молитвы. Они совершали эти ритуалы в своих семьях и не покидали дом. Антоний же прославился тем, что стал первым отшельником, который попробовал жить в пустыне в суровых условиях. Он отправился в место под названием Нитра, которое было расположено примерно в 95 километрах от Александрии и считалось одним из самых суровых мест в западной пустыне. Там Антонио одолевали соблазны, искушения, которые сменялись видениями и ужасающим гулом. Но он стойко выдержал все испытания с помощью молитв и веры в Бога.

Затем Антонио нашел себе жилище в одной из гробниц, недалеко от его родной деревни, где он прожил за запертой дверью, поддерживаемый некоторыми местными жителями, которые приносили ему еду. Через некоторое время он стал совсем истощен, измучен и обессилен, тогда друзья из ближайшей деревни отнесли его в церковь.

После выздоровления Антонио сделал очередную попытку и вернулся в пустыню. Позднее он решил совсем избавить себя от общества людей и остался в абсолютном одиночестве. Он перешел Нил и на горе возле восточного берега Писпир (сейчас Дер эль Мемум) нашел старую римскую крепость, в которой запер себя и прожил в ней двадцать лет.

Однажды Антонио вышел из крепости. Многие ожидали увидеть его изнуренным и лишенным рассудка, но он предстал здоровым, спокойным и просвещенным. Каждый был изумлен тем, что он прошел через все эти испытания и вышел духовно сильным.

Дважды Антонио приезжал в Александрию: первый раз, чтобы поддержать христианских мучеников, которые подвергались гонениям в 311 году, а второй раз — ближе к концу своей жизни, чтобы читать наставления против ариан.

Жизнь Антонио завершил в возрасте примерно 105 лет. Когда Антонио почувствовал приближение своей смерти, он приказал двум своим ученикам похоронить его тело в неприметном месте, чтобы из его персоны не сделали объект поклонения.

Источник: calend.ru