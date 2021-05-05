Георгий Победоносец: золото – чем уникальны и ценны монеты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Георгий Победоносец: золото – чем уникальны и ценны монеты

2:00:565/5/2021,Мария РодченковаФото: https://goldadvert.com/
0

Самое узнаваемое «золото» России – монеты с изображением Георгия Победоносца

Современная экономика заставляет курсы валют колебаться, а людей – беспокоиться о финансовомблагополучии. Кто-то предпочитает инвестировать в ценные бумаги и недвижимость, а кто-то выбирает классику – драгоценные металлы, самым ходовым из которых сотни лет остаётся золото.

Россияне задаются вопросом, где найти золото, которое не содержит сплавов, а значит, не обесценивается с годами. На помощь приходят инвестиционные монеты – их выпускает Центральный банк России.

Самое узнаваемое «золото» России – монеты с изображением Георгия Победоносца. Они выпускаются с 2006 года и имеют разный номинал и вес, что позволяет любому выбрать инвестиционную монету себе по карману.

Золотой «Георгий» 25 рублей

Монеты с таким номиналом самые маленькие из «Георгиев», весят всего 3.11 грамм. Их выпуск начался в 2021 году, на год планируется тираж в 100 тысяч монет.

Золото для монет используется 999 пробы. Вид чеканки называется анциркулейтед (АЦ), такие монеты имеют ровную матовую поверхность. По этой технологии изготавливают большинство золотых монет в мире.

Лицевая часть монеты изображает орла, как на гербе России, год выпуска монеты и её номинал. На реверсе чеканят Георгия Победоносца, убивающего змея.

Монеты упаковывают в защитную пластиковую капсулу. Можно встретить «Георгиев» без оригинальной упаковки, если приобрести монеты у перекупщиков. Однако так можно наткнуться на фальшивку.

Золотой «Георгий» 50 рублей

Монеты этого номинала имеют два вида чеканки – АЦ и пруф. Первая монета – самая распространённая среди золота России. Её тираж давно превысил 4 миллиона, именно с этой монеты началась чеканка «Георгиев» 15 лет назад.Масса составляет 7,89 грамм, проба – 999. Изображения совпадают со всеми остальными «Георгиями».

Несколько партий этих монет, выпущенных в Санкт-Петербурге в ранние годы, оказались с дефектом. Через некоторое время после покупки на некоторых «Георгиях» проступили пятна ржавчины. Владельцы утверждают, что не вскрывали защитные капсулы. Центральный банк признал возможность ошибки в технологии изготовления монет, но обменивать их покупателям не стал. На некоторых форумах дефектных «Георгиев» перекупают по более высокой цене, как редкие.

Золотой «Георгий», отчеканенный по технологии пруф, считается скорее коллекционной, чем инвестиционной монетой. Его поверхность гладкая, как зеркало, а изображения рельефные. Такие монеты нельзя доставать из защитной капсулы, от одного прикосновения поверхность портится, а монета теряет ценность.

Их масса тоже 7,89 грамм, проба высшая, 999. Тираж 10 тысяч, выпущен единожды в 2012 году.

Золотой «Георгий» 100 рублей

Аналогично «полтинникам», эти монеты бывают чеканки АЦ и пруф. Обе имеют массу 15.55 грамм и 999 пробу. Первые появились в 2021 году, планируемый тираж – 100 тысяч штук. Вторые разово выпущены в 2012 году тиражом в 10 тысяч.

Золотой «Георгий» 200 рублей

Ещё одна новая монета, созданная в 2021 году. Первый тираж составляет 100 тысяч «Георгиев». Масса золота 999 пробы в них составляет 31.1 грамм. Монета отличается от своих «младших братьев» только номиналом и массой, изображения традиционные – герб России и Георгий Победоносец.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
золотые монеты "Георгий Победоносец"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть такой золотой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Георгий Победоносец: золото – чем уникальны и ценны монеты
    2:00:56 5/5/2021
    Георгий Победоносец: золото – чем уникальны и ценны монеты
    7 мая – День Президентского полка: как попасть служить в Кремль
    1:00:28 5/5/2021
    7 мая – День Президентского полка: как попасть служить в Кремль
    NASA: обнаружены круговые звездные системы - планета TOI 1338 b вращается вокруг двух звезд
    11:37:17 5/4/2021
    NASA: обнаружены круговые звездные системы - планета TOI 1338 b вращается вокруг двух звезд
    Лунный календарь высадки в теплицы и открытый грунт в мае 2021
    11:20:13 5/4/2021
    Лунный календарь высадки в теплицы и открытый грунт в мае 2021
    Растение, подавляющее коронавирус, открыли учёные
    11:11:53 5/4/2021
    Растение, подавляющее коронавирус, открыли учёные
    Число бедных опасно увеличилось в России: Обнищал средний класс
    11:09:15 5/4/2021
    Число бедных опасно увеличилось в России: Обнищал средний класс
    Какой вид рака самый опасный? Отвечает врач
    11:02:05 5/4/2021
    Какой вид рака самый опасный? Отвечает врач
    Тело погибшей туристки из Новосибирска нашли в реке на Алтае: Сплав оказался трагическим
    10:53:31 5/4/2021
    Тело погибшей туристки из Новосибирска нашли в реке на Алтае: Сплав оказался трагическим
    Пальмовое масло снова беспокоит Госдуму: Володин поручил разобраться
    10:29:41 5/4/2021
    Пальмовое масло снова беспокоит Госдуму: Володин поручил разобраться
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года?
    10:20:23 5/4/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года?
    Скрыть объявление