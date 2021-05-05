Георгий Победоносец: золото – чем уникальны и ценны монеты

Современная экономика заставляет курсы валют колебаться, а людей – беспокоиться о финансовомблагополучии. Кто-то предпочитает инвестировать в ценные бумаги и недвижимость, а кто-то выбирает классику – драгоценные металлы, самым ходовым из которых сотни лет остаётся золото.
Россияне задаются вопросом, где найти золото, которое не содержит сплавов, а значит, не обесценивается с годами. На помощь приходят инвестиционные монеты – их выпускает Центральный банк России.
Самое узнаваемое «золото» России – монеты с изображением Георгия Победоносца. Они выпускаются с 2006 года и имеют разный номинал и вес, что позволяет любому выбрать инвестиционную монету себе по карману.
Золотой «Георгий» 25 рублей
Монеты с таким номиналом самые маленькие из «Георгиев», весят всего 3.11 грамм. Их выпуск начался в 2021 году, на год планируется тираж в 100 тысяч монет.
Золото для монет используется 999 пробы. Вид чеканки называется анциркулейтед (АЦ), такие монеты имеют ровную матовую поверхность. По этой технологии изготавливают большинство золотых монет в мире.
Лицевая часть монеты изображает орла, как на гербе России, год выпуска монеты и её номинал. На реверсе чеканят Георгия Победоносца, убивающего змея.
Монеты упаковывают в защитную пластиковую капсулу. Можно встретить «Георгиев» без оригинальной упаковки, если приобрести монеты у перекупщиков. Однако так можно наткнуться на фальшивку.
Золотой «Георгий» 50 рублей
Монеты этого номинала имеют два вида чеканки – АЦ и пруф. Первая монета – самая распространённая среди золота России. Её тираж давно превысил 4 миллиона, именно с этой монеты началась чеканка «Георгиев» 15 лет назад.Масса составляет 7,89 грамм, проба – 999. Изображения совпадают со всеми остальными «Георгиями».
Несколько партий этих монет, выпущенных в Санкт-Петербурге в ранние годы, оказались с дефектом. Через некоторое время после покупки на некоторых «Георгиях» проступили пятна ржавчины. Владельцы утверждают, что не вскрывали защитные капсулы. Центральный банк признал возможность ошибки в технологии изготовления монет, но обменивать их покупателям не стал. На некоторых форумах дефектных «Георгиев» перекупают по более высокой цене, как редкие.
Золотой «Георгий», отчеканенный по технологии пруф, считается скорее коллекционной, чем инвестиционной монетой. Его поверхность гладкая, как зеркало, а изображения рельефные. Такие монеты нельзя доставать из защитной капсулы, от одного прикосновения поверхность портится, а монета теряет ценность.
Их масса тоже 7,89 грамм, проба высшая, 999. Тираж 10 тысяч, выпущен единожды в 2012 году.
Золотой «Георгий» 100 рублей
Аналогично «полтинникам», эти монеты бывают чеканки АЦ и пруф. Обе имеют массу 15.55 грамм и 999 пробу. Первые появились в 2021 году, планируемый тираж – 100 тысяч штук. Вторые разово выпущены в 2012 году тиражом в 10 тысяч.
Золотой «Георгий» 200 рублей
Ещё одна новая монета, созданная в 2021 году. Первый тираж составляет 100 тысяч «Георгиев». Масса золота 999 пробы в них составляет 31.1 грамм. Монета отличается от своих «младших братьев» только номиналом и массой, изображения традиционные – герб России и Георгий Победоносец.