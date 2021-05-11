Лестницу из окна до подвала многоэтажки соорудили для серебристого пушистика в Бердске. Смотрите фото
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Лестницу из окна до подвала многоэтажки соорудили для серебристого пушистика в Бердске. Смотрите фото

10:47:355/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Хозяева позаботились о своем любимце - пушистый красавец спускается во двор, когда ему захочется.

Любите ли вы котов?

Любите ли вы котов? Невероятный кот живет в Бердске. Он любит гулять и похоже не только в марте. Хозяева позаботились о своем коте и сделали лестницу, по которой пушистый красавец спускается во двор, когда ему захочется.
Кот красивый — пушистый, серебряного цвета. Свободолюбивый кот. Кис-кис для него не имя, кот гордо отворачивается. А может это и кошка.

Кот ходит гулять

Из окна кот спускается по лесенке во двор

Кот и поднимается домой по лесенке, когда нагуляется

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лестницакоткот ходит гулять
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