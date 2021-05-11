Новую и неожиданную причину смерти Наполеона назвали ученые

Ученые из Великобритании в своем новом исследовании выяснили, что Наполеон Бонапарт мог умереть из-за своего пристрастия к одеколону.
Император Франции умер в изгнании 5 мая 1821 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Врачи считают, что причина его смерти – рак желудка.
Биомедик Парвез Харис из Лестерского университета предположил, что Наполеон мог отравиться эфирными маслами из его одеколона. Они могли повлиять на его эндокринную систему и привести к опухоли в желудке.
Уточним, что Наполеон использовал очень большое количество одеколона. Его парфюмер постоянно поставлял монарху до 50 флаконов одеколона в месяц.
Как говорят исследователи, эфирные масла могут разрушать эндокринную систему, влиять на выработку гормонов, приводить к нарушениям и опухолям.
Ранее были версии о том, что рак желудка императора спровоцирован действием мышьяка, который присутствовал в парфюмерных средствах того времени. Наполеон редко обращался к врачам за помощью, но считал, что одеколон «защищает его от многих болезней». Около 20 лет он в больших количествах использовал одеколон, а иногда даже пил его.
- Я не сомневаюсь, что основным ядом был одеколон, хотя совместное воздействие вместе с другими химикатами, включая мышьяк, ухудшило здоровье Наполеона и привело в конечном итоге к смерти от рака желудка, — говорит профессор.