Какая группа крови связана с алкоголизмом, узнали ученые
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Какая группа крови связана с алкоголизмом, узнали ученые

10:18:205/11/2021Фото: pixabay.com
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Они также определили, кто наиболее устойчив к этому пагубному пристрастию.

Стресс может провоцировать алкоголизм
Сюжет: Алкоголизм
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Американские ученые исследовали жителей США и Японии и выяснили есть ли связь между группой крови и склонностью к алкоголизму, сообщают «Известия».

Результаты показали, что больше всего людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Ученые посоветовали её обладателям если и пить, то только красное вино в небольших количествах. Тогда эффект на организм не будет пагубным. Уточняется, что этот напиток способен растворять холестериновые бляшки и улучшать работу ЖКТ.

По мнению экспертов, наибольшую устойчивость к злоупотреблению алкогольными напитками имеют представители I группы крови.

Во время выяснения причин склонности к алкоголизму, специалисты предположили, что на связь между группой крови и пристрастием к спиртному может оказывать влияние работа надпочечников. Она служит причиной недостатка глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.

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алкоголизмгруппа кровивзаимосвязь
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