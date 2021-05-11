Какая группа крови связана с алкоголизмом, узнали ученые

Американские ученые исследовали жителей США и Японии и выяснили есть ли связь между группой крови и склонностью к алкоголизму, сообщают «Известия».
Результаты показали, что больше всего людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Ученые посоветовали её обладателям если и пить, то только красное вино в небольших количествах. Тогда эффект на организм не будет пагубным. Уточняется, что этот напиток способен растворять холестериновые бляшки и улучшать работу ЖКТ.
По мнению экспертов, наибольшую устойчивость к злоупотреблению алкогольными напитками имеют представители I группы крови.
Во время выяснения причин склонности к алкоголизму, специалисты предположили, что на связь между группой крови и пристрастием к спиртному может оказывать влияние работа надпочечников. Она служит причиной недостатка глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.