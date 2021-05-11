Мать в Искитиме оттаскала дочку за волосы на глазах у прохожих и полиции. Смотрите видео ЧП

В субботу, 8 мая, жители города Искитима стали свидетелями неприятной семейной сцены. В самом центре города женщина, матерясь и демонстрируя не очень трезвое поведение, протащила за волосы девочку около 8-и лет. По словам свидетелей происшествия, девочка просила маму остановиться, но та не отреагировала. Пикантности ситуации прибавляет то, что случилось все прямо перед входом в отдел полиции.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Алуева, снявшая происходящее на видео, в ответ на замечание и угрозу позвать полицейских, женщина только отмахнулась и сказала, что «только что оттуда». После чего действительно повела дочь в отдел. Улучив возможность, супруг Анастасии попытался поговорить с ребенком, пока пара сидела в приемной у проходной, но девочка не ответила.
- Я с супругом зашла в полицию вслед за этой женщиной. Ребенок кричала: «Отстань, не трогай меня», а мать не слышала. Тут матери позвонил, видимо, таксист и она повела дочку. Их остановила женщина-полицейский. Она сказала: «Мы только что отдали тебе ребенка, зачем ты так себя ведешь? Зачем ты это делаешь?», - вспоминает искитимка.
Анастасия добавила, что уехать на такси женщине не дали — отвели в отдел ПДН для беседы, после чего отпустили. Кроме того, по замечанию свидетельницы, девочка вела себя очень забито и выглядела неухоженной, тогда как сама мама была в чистой одежде.
Куда смотрит закон
В областном управлении МВД журналистам сообщили, что женщина действительно состоит на учете в ПДН, как неблагополучный родитель. В тот день с матерью провели разъяснительную работу и составили административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Также, после публикации видео в соцсетях, семьей из Искитима заинтересовался следственный комитет.
-По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка. В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова в понедельник, 10 мая.
Мнения жителей
Между тем, горожане к происходящему отнеслись двояко. Как рассказала Анастасия Алуева, большинство прохожих, также ставших свидетелями сцены на улице, предпочли равнодушно пройти мимо. После публикации записи в соцсетях комментаторы разделились на два лагеря. Одни осудили поведение матери, а другие принялись ее оправдывать. Отметим, что первых все-таки оказалось больше.
- Ужас, товарищи, а потом мы удивляемся, что дети из дома уходят или ещё чего хуже. Такое унижение достоинства ребёнка - кошмар! Самой то уже походу без разницы, что о ней подумают? - возмущается искитимка Ольга.
- Да какая бы ситуация не была, дети плохими не рождаются. В голове эта картина не укладывается,- утверждает Мария.
Защитники же поведения матери утверждают, что прежде чем кого-то осуждать, неплохо было бы разобраться в ситуации и понять причины поступка. Комментатор под псевдонимом «Ума» отметила, что подобная сцена, к сожалению, сегодня не редка. И никто не знает, что ей предшествовало. Поэтому и не стоит развешивать ярлыки раньше времени.
- Возможно, в той атмосфере, что дома сложилась, девочка иначе и не понимает. К слову, это вовсе не значит, что я считаю нормой подобные взаимоотношения в семье, приемы воспитания, но от блеяния моралистов подташнивает. Когда опека вмешивается, отдел по делам несовершеннолетних и выполняют свою работу, зная все особенности своей трудной сферы, вот только тогда, учитывая их опыт, стоит прислушаться, - заявила она.