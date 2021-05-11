Стрельба в гимназии №175 Казани: Опубликовано фото одного стрелка. Погибли 7 детей

В гимназии №175 Казани произошла трагелия. утром в школу в масках ворвались двое и начали расстреливать школьников. Дети выпрыгивают из окон, бегут по полю от школы. Сначала в здании произошел взрыв, около учреждения собрались люди, спасатели и полицейские.
- Там мой ребенок! Впустите меня, - кричат мамы.
Родители в панике. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения. Сообщается, что скончалась учительница и восьмиклассники.
Сообщается, что стреляли на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его задержали полицейские. Одного из стрелков зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Уже известно, что он зашел в гимназию и застрелил девять человек: семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.