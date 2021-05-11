Стрельба в Казани: Стрелок расстрелял 12 восьмиклассников и учительницу. Видео с места происшествия

В гимназии №175 Казани произошло чудовищное убийство. С утра туда ворвались несколько человек в масках с автоматами. Во время нападения — слышна стрельба, дети выпрыгивают из окон, бегут по полю от школы. Сначала в здании произошел взрыв, около учреждения собрались люди, спасатели и полицейские. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.
Стреляли на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его поймала полиция.
Судя по видео, нападавших на гимназию было двое. Одного из них задержали у выхода из учебного заведения. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Сообщается, что скончалась учительница и восьмиклассники.
Стрелка зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Сегодня утром он зашёл в гимназию и застрелил девять человек: семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.