Стрельба в Казани: Стрелок расстрелял 12 восьмиклассников и учительницу. Видео с места происшествия
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Стрельба в Казани: Стрелок расстрелял 12 восьмиклассников и учительницу. Видео с места происшествия

2:42:085/11/2021Фото: База
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Судя по видео, нападавших на гимназию было двое. Одного из них задержали у выхода из учебного заведения. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Трагедия произошла 11 мая
Трагедия произошла 11 мая

В гимназии №175 Казани произошло чудовищное убийство. С утра туда ворвались несколько человек в масках с автоматами. Во время нападения — слышна стрельба, дети выпрыгивают из окон, бегут по полю от школы. Сначала в здании произошел взрыв, около учреждения собрались люди, спасатели и полицейские. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.

Стреляли на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его поймала полиция.

Судя по видео, нападавших на гимназию было двое. Одного из них задержали у выхода из учебного заведения. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Сообщается, что скончалась учительница и восьмиклассники.

Стрелка зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Сегодня утром он зашёл в гимназию и застрелил девять человек: семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.

Стрелка задержали
Стрелка задержали

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стрельбапострадавшиебомбареанимация.
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