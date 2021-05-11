Лунный календарь посева и пересадки на 15-31 мая 2021: благоприятные дни и неблагоприятные для томатов, огурцов, перца и баклажанов
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Лунный календарь посева и пересадки на 15-31 мая 2021: благоприятные дни и неблагоприятные для томатов, огурцов, перца и баклажанов

2:20:075/11/2021Фото: Pixabay
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Новолуние прошло 11 мая и впереди две недели растущей луны. Это, как известно, самая удачная фаза луны для посадки овощей, которые дают урожай над землей.

помидоры
Продолжаем в мае садить огород

Вторая половина мая уже почти во всех регионах России достаточно теплая и многие приступают к высадке выращенной рассады не только в теплицы, но и грунт. Сейчас идеальное время для посадки помидоров, баклажанов и перцев, а таже теплолюбивых огурцов.

Новолуние прошло 11 мая и впереди две недели растущей луны. Это, как известно, самая удачная фаза луны для посадки овощей, которые дают урожай над землей.

Хорошие дни для помидоров 15, 16, 17, 18, 22, 25, 31 мая

Плохие дни для помидоров 19, 20, 24, 26, 28, 29 мая

Хорошие дни для перцев 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28 мая

Плохие дни для перцев 17, 21, 23, 30, 31 мая

Хорошие дни для баклажанов 20-22, 24 и  25 мая

Плохие дни для баклажанов 15-20, 30 и 31 мая

Хорошие дни для огурцов 18, 19, 21 мая

Плохие дни для огурцов 23-31 мая

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